Головну ялинку у Львові відкриють перед Днем святого Миколая.

 

У Львові з понеділка, 13 грудня, встановлюватимуть головну ялинку міста. Урочисте запалення ялинки відбуватиметься напередодні Дня святого Миколая, у п’ятницю, 17 грудня, повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

 

 

Цьогорічну ялинку громаді Львова дарує мешканець села Оброшине Львівської області Василь Іванович Козленко. Її висота – 17 метрів.

 

Різдвяний ярмарок відкриється також 17 грудня, він працюватиме до 20 січня. Дерев’яні будиночки із сувенірами та смаколиками розмістять на двох локаціях – проспекті Свободи і площі Ринок, повідомила директорка департаменту економічного розвитку Львівської міськради Ірина Кулинич. Цьогоріч на проспекті Свободи діятиме 90 таких крамничок, а на площі Ринок – 50. Організатори безкоштовно нададуть 5-6 будиночків львівським товаровиробникам. У робочі дні ярмарок працюватиме з 11:00 до 22:00, а у святкові та вихідні дні – з 10:00 до 23:00.

 

У цьому році художники Роман Зілінко та Ольга Кравченко розробили нову концепцію оформлення міста до зимових свят із використанням традиційної прикраси – різдвяного «павука» та окремих його елементів – ромбів, які у традиційних українських орнаментах означають життя та рід. Управління культури міста рекомендувало використовувати цей орнамент для різдвяно-новорічного оформлення вітрин, брам, вікон та балконів Львівської МТГ.

 

У Тернополі головну ялинку засвітять у п’ятницю, 10 грудня, о 16:30. У міськраді повідомили, що цього ж дня освятять Різдвяну шопку та запрацює ярмарок.

 

На території ярмарку діятиме Резиденція святого Миколая, розмістяться стилізовані дерев’яні будиночки з виробами народних майстрів і святковою атрибутикою, працюватимуть різноманітні атракціони, святкові фотозони, сцена.

 

 

У вівторок, 14 грудня, відкриється ковзанка під відкритим небом та гірка для сноутюбів. Функціонуватиме «зимове містечко» на Театральному майдані та на бульв. Шевченка до 23 січня.

 

В Івано-Франківську головну ялинку на Вічевому майдані відкрили у п’ятницю, 3 грудня, найшвидше в Україні. Подивитися на урочистість прийшли сотні містян, повідомила пресслужба Івано-Франківської міськради.

 

 

Головна ялинка Івано-Франківська – 18 метрів заввишки. Вона обладнана 3D-ілюмінацією з програмним контролером з різними світловими функціями.

 

 

У середмісті засяяла новорічна ілюмінація на вулицях та у скверах. Біля Ратуші впродовж святкового періоду працюватиме ярмарок та ковзанка.

 

Фото facebook.com/mrada.if.ua, versii.if.ua, ternopilcity.gov.ua

08.12.2021

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