Зовнішня розвідка попередила про інформаційні операції РФ проти України.

 

Служба зовнішньої розвідки України попередила, що Росія готується активізувати інформаційні спецоперації проти України.

 

Про це йдеться у заяві СЗР, поширеній у день оприлюднення скандальним депутатом Андрієм Деркачем записів із голосами Порошенка та Путіна.

 

 

"Російські спецслужби продовжують використовувати свої можливості в Україні для проведення інформаційних операцій проти Української держави. Активізація багатовекторної роботи країни-агресора в українському інформаційному просторі є визнанням ефективності роботи українських спецслужб та спробою використати Україну для зовнішнього впливу на перебіг політичних подій у світі", – ідеться у заяві служби.

 

"Українські розвідувальні та спеціальні служби розуміють зазначені виклики та консолідовані у своєму головному завданні – захищати національну безпеку України", – запевнили у СЗР.

 

09.07.2020

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