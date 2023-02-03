Над США літає китайський аеростат-шпигун.

Білий дім вирішив поки що не збивати об’єкт з огляду на безпеку.

 

 

Китайська повітряна «куля-шпигун» кілька днів літає над територією Сполучених Штатів. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Американські винищувачі були мобілізовані для збиття аеростата, проте високопосадовці Пентаґону порадили президентові Джо Байдену не збивати його, побоюючись, що уламки можуть становити загрозу для безпеки людей і наземних об'єктів. І Байден прийняв пораду.

 

Високопоставлений представник Міністерства оборони США, інформуючи журналістів на умовах анонімності, сказав, що Сполучені Штати «контролюють» повітряну кулю з того часу, як вона увійшла до повітряного простору США кілька днів тому, і спостерігають за нею за допомогою військової авіації.

 

«Уряд Сполучених Штатів виявив і відстежує висотний аеростат-розвідник, який прямо зараз перебуває над континентальною частиною Сполучених Штатів. Наразі повітряна куля летить на висоті, яка значно перевищує стелю для комерційних польотів, і не становить військової чи фізичної загрози для людей на землі», – заявив журналістам офіційний представник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер (Patrick Ryder).

 

Ця новина з'явилася саме в момент, коли директор ЦРУ Вільям Бернс (William Burns) виступав на заході у Джорджтаунському університеті у Вашінґтоні, де він назвав Китай «найбільшою геополітичною проблемою», з якою стикаються Сполучені Штати.

 

Відносини між США та Китаєм останнім часом напружені через Тайвань, порушення прав людини в КНР та військову активність Пекіна в Південно-Китайському морі. Держсекретар США Ентоні Блінкен має намір відвідати Пекін найближчими днями.

03.02.2023

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