Зеленський заявив, що переконливих даних про очікуване вторгнення немає.

 

Президент України Володимир Зеленський закликав українців не панікувати на тлі повідомлень про можливе вторгнення Росії.

 

 

Про це він заявив під час спілкування із журналістами після перегляду тактико-спеціальних навчань у Херсонській області, передає "Укрінформ".

 

"Ми працюємо у щоденному режимі і вдячні всім за допомогу, зокрема, розвідкам інших держав. Як держава ми повинні розраховувати на себе, перш за все. Ми повинні бути готовим у будь-який день. Я вважаю, що на сьогодні в інформаційному просторі забагато інформації щодо «глибокої повномасштабної війни» з боку РФ. Навіть вже кажуть про «відповідні дати»", – сказав Зеленський.

 

"Ми розуміємо що ризики є. І якщо є у когось додаткова інформація щодо «100-відсоткового вторгнення», починаючи з 16 лютого в Україну, давайте нам цю інформацію", – закликав Президент.

 

Зеленський заявив що українська сторона бере до уваги інформацію всіх іноземних спецслужб, зокрема і США. "Ми отримаємо інформацію з багатьох джерел і від української розвідки також, і я не вважаю українську розвідку гіршою за інші", – наголосив він.

 

Президент заявив, що щоденно спілкується з керівництвом різних країн, бо вважає, що дипломатичний шлях – єдиний шлях щодо деескалації і де окупації.

 

12.02.2022

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