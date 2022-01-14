Українська розвідка підтвердила: Росія готує провокацію, аби звинуватити Україну.

 

Російські спецслужби готують провокації проти військовослужбовців збройних сил Росії для того, щоб звинуватити у цьому Україну.

 

 

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України у п'ятницю.

 

Нагадаємо, напередодні радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив під час брифінгу у Вашінґтоні, що Росія може сфабрикувати привід для нового вторгнення в Україну.

 

Згідно з даними ГУР Міноборони, у військові підрозділи Росії та її сателітів надходять розпорядження "про підготовку до таких провокацій".


Воєнна розвідка отримала дані, що 13 січня у 3 омсбр ЗС Придністровського регіону Молдови провели службову нараду, "під час якої особовому складу доведено, що очікують провокацій зі сторони України в районі н. п. Ковбасна (артсклади оперативної групи військ РФ)".

 

"Розпорядження про приведення бригади у вищі ступені бойової готовності не доводились, але було наголошено про готовність особового складу “за першою командою” виконувати завдання за призначенням. На сьогодні відпустки та звільнення особового складу не скасовано, але командирам/начальникам наказано довести до підлеглих необхідність прибути до військової частини за визначеним сигналом", – зазначили в ГУР. 

 

 

Нагадаємо, напередодні радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив під час брифінгу у Вашінґтоні, що Росія може сфабрикувати привід для нового вторгнення в Україну.

 

"Наші розвідувальні інституції зібрали інформацію… про те, що Росія закладає основу, щоб мати можливість сфабрикувати привід для вторгнення, в тому числі шляхом диверсій та інформаційних операцій, звинувачуючи Україну в підготовці нападу на російські війська у Східній Україні", – сказав Салліван.

 

"Ми бачили це у 2014 році. Вони знову готують такий сценарій. І ми матимемо – адміністрація матиме додаткову інформацію про те, що ми бачимо це як потенційний привід, і поділимося з пресою протягом наступних 24 годин", – додав він.

 

14.01.2022

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