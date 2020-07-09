Суд змусив спростувати інформацію з гучного розслідування про Свинарчука.

 

Подільський суд Києва зобов'язав журналістів розслідувального проєкту Bihus.Info спростувати інформацію про причетність до корупційних схем в "Укроборонпромі" Ігоря Гладковського – сина колишнього високопосадовця та давнього соратника Петра Порошенка Олега Гладковського. Минулого року гучний скандал довкола "справи Свинарчука" фактично знищив шанси Порошенка на перемогу на виборах. 

 

 

Інформацію про рішення суду підтвердив "BBC News Україна" керівник проєкту Bihus.Info Денис Бігус. Втім, він зазначив, що це лише рішення суду першої інстанції; попереду – апеляція.

 

Наразі суд ще не оприлюднив повного тексту рішення, а лише резолютивну частину. Повний текст буде доступний протягом десяти днів.

 

Згідно з оприлюдненою частиною рішення, суд постановив задовольнити позов Гладковського про захист честі, гідності та ділової репутації, визнав недостовірною інформацію щодо фіґуранта скандалу у розслідуванні та постановив спростувати її протягом десяти днів з моменту набуття рішенням законної сили.

 

Спростування має зачитати в ефірі диктор.

 

Адвокат Гладковського Руслан Волинець сказав "BBC News Україна", що спростуванню підлягають звинувачення про те, начебто Ігор Гладковський організовував схеми з відмивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу.

 

"Також вказано, що він не має жодного відношення до ТОВ "Оптимумспецдеталь", схем із розкрадання мільйонів в оборонці, російської контрабанди та відмивання грошей", – зазначив юрист.

 

У журналістському розслідуванні проєкту Bihus.Info доводилося: найвищі чиновники оборонної сфери нібито отримували відкати з поставок російських контрабандних деталей для військової техніки, переплачуючи за них утричі й учетверо. Автори розслідування називали це "багаторічною схемою вимивання сотень мільйонів гривень із українського оборонного комплексу".

 

Згодом Президент Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського (попереднє прізвище – Свинарчук), який на той момент був першим заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони.

 

У жовтні 2019 року Національне антикорупційне бюро затримало Гладковського. Йому інкримінували вчинення низки злочинів, не пов’язаних із "оборонґейтом": недостовірне декларування, використання службового становища в інтересах "Богдан Моторс". Суд постановив заарештувати Гладковського, однак він вийшов на волю під заставу у 10 млн грн.

 

Перед Новим роком суд наказав зняти з Олега Гладковського електронний браслет, а згодом дозволив йому виїжджати за межі Київської області.

 

У самій "справі Свинарчука" видимого успіху немає. 

 

09.07.2020

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