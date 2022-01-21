Львівський авіаційно-ремонтний завод розширить діяльність.

На Львівському державному авіаційно-ремонтному заводі, що входить до концерту «Укроборонпром», планують створити сервісний центр з обслуговування цивільних літаків. Про це йшлося сьогодні, 21 січня, під час підсумкової наради «Укроборонпрому» за попередній рік.

Керівництво «Укроборонпрому» розповіло, що торік заклали міцний фундамент для трансформації концерну в сучасну високотехнологічну прозору оборонну компанію для подальшого розвитку його науково-технічного й виробничого потенціалу.

«Ми повинні думати над тим, чим буде воювати та перемагати Україна й у цій війні, і у війнах майбутнього. Світ рухається у бік безпілотних систем, систем складних та пов’язаних між собою – взаємоінтегрованих. Систем, які можуть керуватись віддалено, можливо, навіть з офісів. Ми маємо бути готові до цих викликів, ми повинні бути тими, хто буде це створювати», – зазначив генеральний директор концерну Юрій Гусєв.

Торік виготовлення продукції зросло на 24% або на 7,6 мільярда гривень порівняно з 2020 роком, а надходження від зовнішньоекономічної діяльності – 1 мільярд 108,2 мільйона доларів – є найкращим показником з 2014 року.

Авіаційно-ремонтний завод у Львові, який забезпечує ремонт літаків для Збройних сил України, має амбіцію розширити діяльність і почати обслуговувати також і цивільну авіацію. Для Львова це означає додаткові робочі місця і розвиток галузі, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

За словами Юрія Гусєва, йдеться про створення сервісного центру з обслуговування цивільних літаків на підприємстві.

«Ми це будемо пропонувати в Міністерстві інфраструктури України в рамках створення українського національного перевізника, який створюється за дорученням Президента України. І ми уклали з міністерством відповідний меморандум про те, що ліктаки "Антонов" стануть частиною цього перевізника. Тому дуже зацікавлені, щоб потужності львівського заводу використовувалися в обслуговуванні державної авіакомпанії», – зазначив Гусєв у коментарі «Укрінформу».

Нагадаємо, у грудні 2021 року Львівський авіаремонтний завод передав для Повітрних сил ЗСУ капітально відремонтований літак.

Фото ukroboronprom.com.ua, city-adm.lviv.ua