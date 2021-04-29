Концерн "Укроборонпром" звільнив Мустафу Найєма.

Мустафа Найєм іде з посади заступника генерального директора з управління активами "Укроборонпрому".
Про це рішення повідомляє пресова служба концерну. Для самого Найєма такий поворот виявився несподіванкою.
"Заступник генерального директора з управління активами Мустафа Найєм залишає ДК "Укроборонпром". З метою оптимізації організаційної структури Концерну посаду заступника генерального директора з активів буде ліквідовано. У цілому штат "Укроборонпрому" буде оптимізовано на 10%", – ідеться у повідомленні.
"Після чергової реорганізації мою посаду скоротили. Без пояснень. Не буду приховувати, для мене це рішення було несподіваним. Втім наша співпраця з концерном на цьому етапі закінчується", – прокоментував Найєм.
Пан Мустафа додав, що надалі відмовляється коментувати відставку – "з поваги до всієї команди".
29.04.2021