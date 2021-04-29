Концерн "Укроборонпром" звільнив Мустафу Найєма.

 

Мустафа Найєм іде з посади заступника генерального директора з управління активами "Укроборонпрому".

 

 

Про це рішення повідомляє пресова служба концерну. Для самого Найєма такий поворот виявився несподіванкою.

 

"Заступник генерального директора з управління активами Мустафа Найєм залишає ДК "Укроборонпром". З метою оптимізації організаційної структури Концерну посаду заступника генерального директора з активів буде ліквідовано. У цілому штат "Укроборонпрому" буде оптимізовано на 10%", – ідеться у повідомленні.

 

"Після чергової реорганізації мою посаду скоротили. Без пояснень. Не буду приховувати, для мене це рішення було несподіваним. Втім наша співпраця з концерном на цьому етапі закінчується", – прокоментував Найєм.

 

Пан Мустафа додав, що надалі відмовляється коментувати відставку – "з поваги до всієї команди".

 

29.04.2021

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