Концерн "Укроборонпром" звільнив Мустафу Найєма.

Мустафа Найєм іде з посади заступника генерального директора з управління активами "Укроборонпрому".

Про це рішення повідомляє пресова служба концерну. Для самого Найєма такий поворот виявився несподіванкою.

"Заступник генерального директора з управління активами Мустафа Найєм залишає ДК "Укроборонпром". З метою оптимізації організаційної структури Концерну посаду заступника генерального директора з активів буде ліквідовано. У цілому штат "Укроборонпрому" буде оптимізовано на 10%", – ідеться у повідомленні.

"Після чергової реорганізації мою посаду скоротили. Без пояснень. Не буду приховувати, для мене це рішення було несподіваним. Втім наша співпраця з концерном на цьому етапі закінчується", – прокоментував Найєм.

Пан Мустафа додав, що надалі відмовляється коментувати відставку – "з поваги до всієї команди".