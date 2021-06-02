Милованова обрали головою наглядової ради "Укроборонпрому".

 

Президента Київської школи економіки, радника голови Офісу Президента Тимофія Милованова обрали новим головою наглядової ради "Укроборонпрому".

 

Про це повідомила пресслужба держконцерну у Facebook.

 

"Вчора, 1 червня, відбулося засідання оновленого складу наглядової ради "Укроборонпрому", на якому Тимофія Милованова одноголосно було обрано новим головою. У засіданні взяли участь усі члени наглядової ради, а також керівництво концерну", – йдеться у повідомленні.

 

Сьогодні наглядова рада "Укроборонпрому" представлена 5 членами. До вищого керівного органу концерну входять: перший заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Валерій Іващенко, ексдиректор Агентства дослідницьких проєктів з оборони (DARPA) Ентоні Дж. Тетер, а також президент Київської школи економіки Тимофій Милованов і промисловці Олександр Носов та Ростислав Шурма.

 

"Серед питань, винесених на обговорення, йшлося, зокрема, про потребу у всебічному аналізі життєстійкості підприємств-учасників концерну, розробці корпоративної стратегії реформування "Укроборонпрому" та його підприємств-учасників, в тому числі стратегії розвитку галузевих об’єднань, які будуть утворені навколо основної номенклатури виробництва", – йдеться у повідомленні.

 

"Реформа "Укроборонпрому" дозволяє перетворити підприємства державного оборонно-промислового комплексу на господарські товариства в максимально короткі терміни. Це автоматично відкриє доступ до капіталу, інвестицій та міжнародного трансферу технологій. Ми не маємо права не скористатися шансом на фінансово-економічне оздоровлення підприємств Укроборонпрому, якщо корпоратизація у перспективі дозволить оснастити нашу армію новітніми високотехнологічними та наукоємкими зразками озброєння та військової техніки", – заявив про важливість ухвалення законопроєкту №3822 у другому читанні голова наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофій Милованов.

 

Цікаво: дочірнє підприємство "Спецтехноекспорт" (входить до концерну "Укроборонпром") 20 травня уклало угоду з ТОВ "Київська школа економіки та менеджменту" про послуги з проведення ринкових досліджень вартістю 1,68 млн грн. Журналісти звернули увагу, що замовлення Київській школі економіки зробили за день до того, як президента КШЕ Тимофія Милованова Президент України Володимир Зеленський указом від 21 травня увів до складу наглядової ради "Укроборонпрому".

 

02.06.2021

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