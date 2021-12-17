Львівський бронетанковий завод відремонтував партію БМП-1 для ЗСУ.

 

«Львівський бронетанковий завод» передав ЗСУ партію модернізованих танків Т-64 та капітально відремонтованих бойових машин БМП-1, загалом 12 одиниць техніки, повідомила пресслужба «Укроборонпрому».

 

 

Капітальний ремонт і модернізацію бойових машин на львівському заводі розпочали у листопаді. Це п’ять танків Т-64 та сім БМП-1. Вони надійшли за контрактом до підприємства із 184-ого навчального центру Національної академії сухопутних військ у селі Старичі Львівської області, розповів директор заводу Віктор Андрощук.

 

Фахівці підприємства оновили техніку та здійснили значні конструктивні зміни. На модернізованих бронемашинах встановили сучасні приціли, прилади нічного бачення, нові цифрові радіостанції, системи супутникової навігації та прилади освітлення.

 

За словами керівництва, цього року на підприємстві відремонтували та передали війську понад пів сотні броньованих машин.

 

 

«Цього року в нас були модернізовані різні машини: танки Т-72, Т-64, БМП. Всього близько 60 одиниць різної техніки», – зазначив директор «Львівського бронетанкового заводу».

 

Наступного року очікується модернізація самого підприємства. Вже проведено тендери та закуплено сучасну техніку на більш ніж 80 мільйонів гривень. Це дасть змогу не лише ремонтувати, модернізувати танки та БМП, а й налагодити власне виробництво таких броньованих машин, як «Дозор».

 

Фото ukroboronprom.com.ua

17.12.2021

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