Герой "Свинарчук-ґейту" працює у структурі "Укроборонпрому" за Президента Зеленського.

Генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв відбув спільний брифінг із директором приватної компанії "СКБ «Вектор-В»" Віталієм Жуковим. 2019 року Жуков був одним із учасників "Свинарчук-ґейту" – скандалу за участю ексзаступника секретаря РНБО, котрий спалахнув у розпал виборчої кампанії довкола махінацій із закупівлею запчастин для оборонного сектора.

Фотографії Гусєва з Жуковим оприлюднено на інтернет-сторінці "Укроборонпрому".

Як повідомляється, на шосткинському заводі "Імпульс", що входить до складу "Укроборонпрому", розгорнуть серійне виробництво боєприпасів для підствольних та автоматичних гранатометів. Розробкою цих боєприпасів займалося ТОВ "СКБ «Вектор-В»", директором якого є Жуков.

У прес-релізі зазначено, що ТОВ "СКБ «Вектор-В»" як розробник та ДП "Шосткинський завод «Імпульс»" як виробник об'єднуються для забезпечення критичної потреби українського війська у боєприпасах для підствольних та автоматичних гранатометів.

Нагадаємо, у лютому 2019 року проєкт журналістських розслідувань Bihus.Info випустив програму, присвячену синові тодішнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігореві Гладковському (попереднє прізвище – Свинарчук) та його кумлям – Віталію Жукову та Андрієві Рогозою. Розслідувачі встановили, що компанії-"прокладки" постачали оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними у кілька разів цінами.

Згодом Жукову оголосили підозру – ухилення від сплати податків.

Скандал із "мажорами" з "Укроборонпрому" став фатальним ударом по кандидатських амбіціях Петра Порошенка. Тодішній опозиціонер Володимир Зеленський багаторазово критикував Президента за корупцію в оборонній промисловості. Зокрема, Зеленський запитував у Порошенка, "чи ви маріонетка Свинарчука чи Свинарчук ваша маріонетка". Також обіцяв, що "всі люди, які порушують закон, всі свинарчуки, гладковські... сядуть за ґрати".

Наразі ж керівництво "Укроборонпрому" не має застережень до співпраці з Жуковим. "Концерн не має жодного рішення суду чи юридичних підстав, які забороняють «Укроборонпрому» вести переговори чи укладати контракти з компанією «Вектор-В» і її керівником", – написав у Facebook заступник гендиректора концерну Роман Забарчук.

"Укроборонпром" звернувся до НАБУ та СБУ "з проханням повідомити про наявність ризиків подальшої співпраці із зазначеним підприємством та його посадовими особами", додав Забарчук.

Між тим, як повідомила речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк, САП повторно скерувала до суду обвинувальний акт стосовно Жукова. Йому відводять роль організатора ухилення від сплати податків на суму понад 49 млн грн і легалізації цих коштів.

"Обвинувальний акт стосовно вказаної особи, обвинуваченої за частиною 3 статті 27, ч. 3 ст. 212 і ч. 3 ст. 209 КК України, скерували до Солом'янського районного суду міста Києва", – повідомила Постолюк у коментарі виданню "Слово і діло".

Слідство встановило, що приблизно з травня 2015 року Віталій Жуков та його друг Андрій Рогоза, володіючи досвідом ведення господарської діяльності з постачання специфічних товарів для оборонної галузі, розробили план постачання таких товарів для "Укроборонпрому" з метою збагачення та одержання швидких прибутків. Зокрема, йшлося про деталі та комплектувальні для бронетехніки та озброєння з можливістю ухилення від сплати податків.

Для виконання цього плану Жуков та Рогоза залучили й інших осіб – Ігоря Волохача (в 2015 році був власником ТОВ "Оптимумспецдеталь" та директором), Романа Чубу (пізніше став власником і директором фірми "Оптимумспецдеталь") та Олену Іванюк (виконувала роль бухгалтера). Пізніше вони організували схему за допомогою компанії "Оптимумспецдеталь": використовували її документи, подавали податкову звітність та підписували документи за вказівкою Рогози та Жукова.

Товари для постачання підприємствам ДК "Укроборонпром" Рогоза купував за готівку, тому вони фактично легального джерела походження не мали. З метою маскування реального походження та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом; збільшення податкової діяльності, Рогоза та Жуков використовували низку приватних компаній для проведення безготівкових операцій. Це спричинило до підвищення собівартості товарів і можливості ухилення від сплати податків.

Відтак у період із 8 травня 2015 року до 16 серпня 2018 року Жуков безпосередньо звернувся до осіб, які сприяли своїми діями фактично легалізації цих коштів – а саме, до Артема Болдарева і згодом до Олександра Хомича. Через низку приватних фірм вдалося провести для "Оптимумспецдеталь" операції із легалізації товарів, які Рогоза придбав за готівку. Відтак спритиники одержали 49,34 млн грн – завдяки ухиленню від сплати податків.

З метою маскування початкового незаконного походження коштів Рогоза і Жуков у вказаний період через банківські рахунки провели низку господарських операцій через приватні компанії, підконтрольні компаньйонам. Прокуратура встановила, що низка директорів цих компаній, через які відмивалися кошти, були засуджені вироками судів за фіктивне підприємництво.