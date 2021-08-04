Мустафу Найєма призначили заступником міністра інфраструктури.

Кабінет Міністрів призначив Мустафу Масі Найєма на посаду заступника міністра інфраструктури.

Про це йдеться у повідомленні Мінінфраструктури у Facebook.

Мустафа Масі Найєм із червня 2021 року виконував обов’язки радника міністра інфраструктури на громадських засадах. До цього працював заступником генерального директора державного концерну "Укроборонпром" (у 2019-2021 роках).

У 2014-2019 роках був народним депутатом, членом Комітету з питань європейської інтеграції. Був тоді членом колегії Міністерства внутрішніх справ та одним із кураторів проєктного офісу реформи Національної поліції. До того часу з 2005 року працював журналістом, телеведучим.

Крім того, на посаду першого заступника міністра інфраструктури призначено Василя Шкуракова. Посаду заступника міністра інфраструктури з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації обійняв Анатолій Комірний.