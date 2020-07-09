Галицькі хроніки COVID-19: 9 липня.

Станом на 09:00 7 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 11 691 хворого на COVID-19. За минулу добу – 190 нових випадків: 60 – на Івано-Франківщині, 119 – на Львівщині (проведено 1294 ПЛР-дослідження) та 11 – на Тернопіллі (проведено 308 досліджень методом ПЛР).
За минулу добу підтверджено 5 смертей унаслідок коронавірусної інфекції: одну на Івано-Франківщині та 4 на Львівщині. Летальність коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини утримується на рівні 2,7%.
За весь час пандемії у трьох областях одужало 3546 хворих на COVID-19. За минулу добу – 41 особа: по 16 – на Львівщині й Тернопіллі та 9 – на Івано-Франківщині.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 липня (09:00): 2153 випадки, 11 нових
м. Тернопіль – 5 осіб
Тернопільський район – 1 особа
Теребовлянський район – 1 особа
Козівський район – 1 особа
Зборівський район – 2 особи
Лановецький район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 липня (09:00): 681 випадок, 119 нових
м. Львів – 44 особи
Буський район – 2 особи
Городоцький район – 1 особа
Дрогобицький район – 1 особа
Жидачівський район – 3 особи
Жовківський район – 15 осіб
Золочівський район – 1 особа
Кам'янка-Бузький район – 1 особа
Миколаївський район – 10 осіб
Мостиський район – 2 особи
Перемишлянський район – 2 особи
Пустомитівський район – 9 осіб
Радехівський район – 1 особа
Самбірський район – 5 осіб
Сокальський район – 5 осіб
Стрийський район – 11 осіб
Турківський район – 3 особи
Яворівський район – 3 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 липня (09:00): 2857 випадків, 60 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 9 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.09.07.2020