Галицькі хроніки COVID-19: 9 липня.

Станом на 09:00 7 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 11 691 хворого на COVID-19. За минулу добу – 190 нових випадків: 60 – на Івано-Франківщині, 119 – на Львівщині (проведено 1294 ПЛР-дослідження) та 11 – на Тернопіллі (проведено 308 досліджень методом ПЛР).



За минулу добу підтверджено 5 смертей унаслідок коронавірусної інфекції: одну на Івано-Франківщині та 4 на Львівщині. Летальність коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини утримується на рівні 2,7%.

За весь час пандемії у трьох областях одужало 3546 хворих на COVID-19. За минулу добу – 41 особа: по 16 – на Львівщині й Тернопіллі та 9 – на Івано-Франківщині.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

9 липня (09:00): 2153 випадки, 11 нових

м. Тернопіль – 5 осіб

Тернопільський район – 1 особа

Теребовлянський район – 1 особа

Козівський район – 1 особа

Зборівський район – 2 особи

Лановецький район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

9 липня (09:00): 681 випадок, 119 нових

м. Львів – 44 особи

Буський район – 2 особи

Городоцький район – 1 особа

Дрогобицький район – 1 особа

Жидачівський район – 3 особи

Жовківський район – 15 осіб

Золочівський район – 1 особа

Кам'янка-Бузький район – 1 особа

Миколаївський район – 10 осіб

Мостиський район – 2 особи

Перемишлянський район – 2 особи

Пустомитівський район – 9 осіб

Радехівський район – 1 особа

Самбірський район – 5 осіб

Сокальський район – 5 осіб

Стрийський район – 11 осіб

Турківський район – 3 особи

Яворівський район – 3 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

9 липня (09:00): 2857 випадків, 60 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 9 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.