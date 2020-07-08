Галицькі хроніки COVID-19: 8 липня.

Станом на 09:00 7 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 11 501 хворого на COVID-19. За минулу добу – 204 нові випадки: 53 – на Івано-Франківщині, 117 – на Львівщині (проведено 1372 ПЛР-дослідження) та 34 – на Тернопіллі (проведено 268 досліджень методом ПЛР).
За минулу добу підтверджено сім смертей унаслідок коронавірусної інфекції: одну на Івано-Франківщині та шість на Львівщині. Летальність коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить далі 2,7%.
За весь час пандемії у трьох областях одужало 3505 хворих на COVID-19. За минулу добу – 48 осіб: 3 на Львівщині, 26 на Тернопіллі та 19 на Івано-Франківщині.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 липня (09:00): 2142 випадки, 34 нові
м. Тернопіль – 11 осіб
Тернопільський район – 3 особи
Бучацький район – 1 особа
Гусятинський район – 3 особи
Збаразький район – 7 осіб
Зборівський район – 1 особа
Лановецький район – 3 особи
Монастириський район – 1 особа
Чортківський район – 3 особи
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 липня (09:00): 6562 випадки, 117 нових
м. Львів – 64 особи
Городоцький район – 13 осіб
Дрогобицький район – 3 осіб
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район – 3 особи
Кам'янка-Бузький район – 2 особи
Миколаївський район – 10 осіб
Мостиський район – 1 особа
Пустомитівський район – 10 осіб
Сколівський район – 2 особи
Сокальський район – 2 особи
Яворівський район – 6 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 липня (09:00): 2797 випадків, 53 нові
Івано-Франківськ – 15 осіб
Тисменицький район – 7 осіб
Надвірнянський район – 2 особи
Косівський район – 2 особи
Калуський район – 3 особи
Долинський район – 3 особи
Тлумацький район – 3 особи
Галицький район – 1 особа
Коломийський район – 6 осіб
Рожнятівський район – 1 особа
Богородчанський район – 6 осіб
Верховинський район – 1 особа
Рогатинський район – 3 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 8 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.08.07.2020