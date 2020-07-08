Галицькі хроніки COVID-19: 8 липня.

Станом на 09:00 7 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 11 501 хворого на COVID-19. За минулу добу – 204 нові випадки: 53 – на Івано-Франківщині, 117 – на Львівщині (проведено 1372 ПЛР-дослідження) та 34 – на Тернопіллі (проведено 268 досліджень методом ПЛР).



За минулу добу підтверджено сім смертей унаслідок коронавірусної інфекції: одну на Івано-Франківщині та шість на Львівщині. Летальність коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить далі 2,7%.

За весь час пандемії у трьох областях одужало 3505 хворих на COVID-19. За минулу добу – 48 осіб: 3 на Львівщині, 26 на Тернопіллі та 19 на Івано-Франківщині.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

8 липня (09:00): 2142 випадки, 34 нові

м. Тернопіль – 11 осіб

Тернопільський район – 3 особи

Бучацький район – 1 особа

Гусятинський район – 3 особи

Збаразький район – 7 осіб

Зборівський район – 1 особа

Лановецький район – 3 особи

Монастириський район – 1 особа

Чортківський район – 3 особи

Шумський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

8 липня (09:00): 6562 випадки, 117 нових

м. Львів – 64 особи

Городоцький район – 13 осіб

Дрогобицький район – 3 осіб

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 3 особи

Кам'янка-Бузький район – 2 особи

Миколаївський район – 10 осіб

Мостиський район – 1 особа

Пустомитівський район – 10 осіб

Сколівський район – 2 особи

Сокальський район – 2 особи

Яворівський район – 6 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

8 липня (09:00): 2797 випадків, 53 нові

Івано-Франківськ – 15 осіб

Тисменицький район – 7 осіб

Надвірнянський район – 2 особи

Косівський район – 2 особи

Калуський район – 3 особи

Долинський район – 3 особи

Тлумацький район – 3 особи

Галицький район – 1 особа

Коломийський район – 6 осіб

Рожнятівський район – 1 особа

Богородчанський район – 6 осіб

Верховинський район – 1 особа

Рогатинський район – 3 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 8 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.