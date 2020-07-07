Депутати Тернопільщини вимагають звільнення Третьякової.

Депутати Тернопільської обласної ради вимагають змістити Галину Третьякову з посади голови парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Про це йдеться у зверненні депутатів до Президента й Верховної Ради України, яке вони ухвалили сьогодні, 7 липня, на сесії облради.

Фото: te-rada.org

«Ми, депутати Тернопільської обласної ради, обурені висловлюванням депутата Верховної ради України Галини Третьякової щодо "стерилізації українських жінок" та "дітей низької якості". Третьякова порушила усі права людини і громадянина, передбачені Конституцією України, принизила їх честь і гідність, а тому не вправі бути депутатом Верховної Ради України, тим паче – головою комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Замість того, щоб забезпечити належний соціальний захист потребуючим, гідне життя для незахищених верств населення Третьякова дискредитувала їх в очах усіх громадян України та світу. Враховуючи вищевказане – вимагаємо негайного зміщення з посади голови Комітету Верховної ради України соціальної політики та захисту прав ветеранів, позбавлення депутатського мандату Галини Третьякової», – зазначено в документі.

Нагадаємо, депутатка від «Слуги народу» Галина Третякова «відзначилася» дискримінаційними заявами про потребу жорсткої державної політики у сфері пільг. Зокрема, під час вебінару, організованого Київською школою економіки у травні, Третьякова висловила думку, що матері, які народжують винятково задля отримання грошової допомоги, приводять у світ дітей «дуже низької якості». А також згадала про те, як у кількох країнах відмовлялися від утримання громадян, котрі нічого не дають державі.

Відставки нардепки з посади через ці висловлювання вже вимагала постійна комісія ради Федерації профспілок України з питань рівності прав жінок і чоловіків.