Зеленський закликав не панікувати: ризики війни не зросли.

Президент України Володимир Зеленський записав звернення до українців на тлі скупчення російських військ уздовж кордону та загострення войовничої риторики Росії. Основний заклик Зеленського – не панікувати. Загрозу війни він вважає перебільшеною.

На початку промови Зеленський констатував, що українці мають запальну вдачу – їм достатньо секунди, "щоб без сумніву і вагань зробити героїчний вчинок". "Але іноді ми так само швидко, без сумніву і на емоціях, можемо робити дурниці. За секунду дійти категоричного висновку, вірити чуткам, а не офіційним джерелам", – сказав керівник держави.

Далі Зеленський перейшов до розмови про загрозу війни з Росією. На його думку, ця тема сповнена перебільшень.

"Нині інформаційний простір повний схожими повідомленнями – про війну з Росією, про те, що вторгнення може початися прямо завтра, у будь-який момент, "це вже точно", і воно відрізняється від того "точно", яке було місяць тому, і "точно" минулого року. А ще – що ми начебто не готові, але начебто нас не залишать самих. Усю цю риторику в офіційних політичних заявах, у новинах ЗМІ, у чутках біля під'їзду поєднує одне логічне питання: а в чому, власне, новина? Хіба це не реальність уже вісім років? Хіба вторгнення розпочалося не у 2014 році? Хіба загроза війни виникла тільки зараз? Ці ризики є вже не один день, і вони не стали більшими. Більший став ажіотаж довкола них", – сказав Зеленський.

Президент бачить, що зараз "активно нападають не на вашу землю, а на ваші нерви". Найгірший спосіб реакції зараз – піддатися паніці: знімати гроші з банкоматів, поширювати "фейки". Керівник держави закликав громадськість "не бігти за гречкою та сірниками".

Зеленський закликав медії не гнатися за хайпом і не підносити ворогові патрони інформаційними повідомленнями про наглий початок війни, а західних партнерів бути дієвими і назвати конкретні санкції проти агресора.

"Україна не хоче війни, але вона має бути завжди готова до неї. Україна постійно посилює оборонні можливості. У нас сильна та смілива армія. Кожен ранок починається з інформації про реальну ситуацію на Донбасі та поблизу наших кордонів. Ми знаємо про всі можливі загрози і розуміємо всі можливі наші дії у відповідь", – запевнив Президент.

Наостанок Зеленський закликав жити як звикло: в Україні далі будуватимуть мости, школи, дороги, у січні святкуватимемо День соборності, потім буде Великдень, "травень, шашлики, День перемоги", влітку – ЗНО, ну і врешті відсвяткуємо знову веселий Новий рік.