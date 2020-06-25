Профспілки вимагають відставки "слуги народу", що заявила про дітей "низької якості".

Постійна комісія ради Федерації профспілок України з питань рівності прав жінок і чоловіків вимагає відставки народної депутатки від фракції "Слуга народу" Галини Третьякової з посади голови парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів через дискримінаційні заяви про потребу жорсткої державної політики у сфері пільг.

Обурення профспілковців викликав виступ Третьякової на вебінарі, що був організований Київською школою економіки у травні 2020 року. Під час виступу Третьякова висловила думку, що матері, котрі беруться народжувати винятково задля отримання грошової допомоги, приводять дітей "дуже низької якості".

Профспілкова комісія також засудила контекст, у котрому Третьякова згадала про стерилізацію жінок у Сінгапурі.

"Подібна позиція є неприпустимою для очільниці комітету, який покликаний захищати права людини у соціальній сфері, законодавчо їх гарантувати та розвивати надання державою соціальних послуг", – ідеться у заяві.

"Вважаємо, що висловлювання пані Третьякової порушують норми депутатської етики, і політик з такими поглядами не може перебувати у найвищому законодавчому органі України, тим більше не може очолювати комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів", – зазначили у профспілках.

У своєму травневому виступі Третьякова поставила під сумнів доцільність виплачувати безробітним громадянам соціальну допомогу. Відео з фрагментами промови опублікувала facebook-сторінка "Страйком "Заради майбутнього".

"Коли [...] народження дитини відбувається не для того, щоб надати їй рівні права, освіту, а для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримаємо, – скажу жорстко, – дітей дуже низької якості", – заявила Третьякова, додавши, що такі родини "сідають на державні кошти".

Депутатка згадала про те, що в декількох країнах відмовлялися від утримання громадян, котрі нічого не дають державі.

"Велика Британія в цьому сенсі дуже жорстока щодо тих, хто не працює. У них колись був заступник міністра соцполітики, лорд, який сказав, що той, хто хоче отримати соціальну допомогу, має бути стерилізований. Ось така жорстока політика! Дуже часто Лі Куана Ю згадують, що, там, дуже хороший Сінгапур... Лі Куан Ю стерилізував жінок, у яких не було вищої освіти", – сказала Третьякова.

При тім "слуга народу" визнала, що ці методи були жорстокими, навіть садистськими.