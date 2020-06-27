Росіяни поширюють фейк про примусову стерилізацію українок.

Російські медії активно розповсюджують фейк про ідею примусової стерилізації жінок в Україні після необережної заяви депутатки "Слуги народу" Галини Третьякової на тему суворішання державної політики у сфері пільг. Зокрема, російські "Ізвєстія" пишуть у заголовку: "Український депутат замислилася про стерилізацію безробітніх громадян"; "Ґазєта.ru" стверджує: "Український депутат запропонувала стерилізувати безробітніх"; а "Вєсті FM" перепощують: "Соціальний захист по-українськи: депутат Ради запропонувала примусово стерилізувати безробітніх".

РІА "Новості", читаючи заяви Третьякової, стверджує, що політик зі "Слуги народу" висловилася "на підтримку політики стерилізації людей з мотивів того, чи якісні в них будуть діти".

Голова парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів дійсно припустилася дискримінаційних зворотів, розмірковуючи на тему соціальної політики.

Також Галина Третьякова покликалася на цитати з антигуманними підходами політиків Сінгапуру та Великої Британії, котрі, з її слів, боролися з ледацюгами.

"Коли [...] народження дитини відбувається не для того, щоб надати їй рівні права, освіту, а для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримаємо, – скажу жорстко, – дітей дуже низької якості. Велика Британія в цьому сенсі дуже жорстока щодо тих, хто не працює. У них колись був заступник міністра соцполітики, лорд, який сказав, що той, хто хоче отримати соціальну допомогу, має бути стерилізований. Ось така жорстока політика! Дуже часто Лі Куана Ю згадують, що, там, дуже хороший Сінгапур... Лі Куан Ю стерилізував жінок, у яких не було вищої освіти". Галина Третьякова, вебінар, травень 2020 року

Натомість російське опозиційне видання "Інсайдер" (котре веде рубрику, спрямовану на розвінчування фейків російської пропаганди) коментує: "Скандал довкола слів Третьякової дійсно розгорівся, та жодної примусової стерилізації вона не пропонувала... Звичайно, фраза сформульована образливо, що є недопустимим для політика. Та це лише пропозиція не підвищувати розміру дитячих виплат", – пробачає оглядач Юрій Бершидський. Він висновує, що "російських пропагандистів у їхньому стремлінні виставити українську владу ледь не людожерами це спинити не може".

Наостанок "Інсайдер" зазначає, що слова, приписувані Третьяковою сінгапурським і британським політикам, неправдиві.

"Звинувачуючи Лі Куана Ю і британський уряд у садизмі, Третьякова не має рації. Стерилізувати тих, хто звертається по соціальну підтримку, пропонував не заступник міністра, а парламентар-консерватор Бен Бредлі, котрий ніколи не працював в уряді. Зробив він це на своєму особистому блозі, пізніше цей запис видалив, а за свої необережні слова попросив пробачення. В 2012 році, коли він це написав, йому було 22 роки і він був студентом; з його слів, з того часу він подорослішав.

В Сінгапурі ніколи не було примусової стерилізації. Прагнучи пригальмувати швидкий ріст населення в одній із найбільш густонаселених країн світу, Лі Куан Ю пропонував добровільну стерилізацію після народження другої дитини в обмін на щедрі виплати, та ця практика не мала поширення", – розвінчує автор.