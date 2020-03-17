Тернопільські депутати просять скасувати тендери для закупівлі медобладнання.

 

Депутати Тернопільської міської ради просять Президента, Верховну Раду й Кабінет Міністрів України усунути законодавчі обмеження, які заважають швидко реагувати на поширення коронавірусної інфекції та вживати запобіжних заходів. Заяву до керівництва держави депутати ухвалили сьогодні на пленарному засіданні позачергової сесії міськради.

 

Фото: ternopilcity.gov.ua

 

Зокрема, депутати закликали Президента, парламент та уряд до таких кроків:

 

● У стислі терміни скасувати обов’язкові тендери для закупівлі медичного обладнання, зокрема апаратів штучного дихання. Тендерні процедури уповільнюють закупівлю необхідного обладнання.

 

● Ввести чіткі норми відповідальності за порушення карантинних заходів, вжитих державними органами та органами місцевого самоврядування. Сьогодні місцеве самоврядування не має достатніх повноважень для обмеження роботи приватних закладів без належного рішення уряду та парламенту.

 

● Зменшити навантаження на суб’єктів господарювання за прикладом, як це зробили інші країни. Зокрема, в Тернополі на час карантину скасовано плату за оренду комунальних приміщень для підприємців.

 

Фото: ternopilcity.gov.ua

 

Депутати додали, що за кошти міської громади купили тести на виявлення коронавірусу й закуплять 20 апаратів штучної вентиляції легенів, проте зазначені заходи на рівні держави є необхідними для належного та швидкого реагування на поширення інфекції.

 

Депутати наголосили, що нині більшість країн вживають суворих заходів для забезпечення карантину, і це є єдиним ефективним способом запобігти поширенню інфекції. І нагадали, що в Європі, Америці та Азії запроваджують заходи з підтримки підприємців, котрі вимушено згорнули діяльність через пандемію.

 

«Лише швидкі та рішучі дії усіх гілок влади допоможуть зупинити хворобу та надати потрібну допомогу людям. Захист людей має стати сьогодні головним пріоритетом державної політики», – додали у зверненні тернопільські депутати.

 

17.03.2020

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