Тернопільська облрада виділила 3 млн грн на протидію коронавірусу.

З бюджету Тернопільщини виділять 3 мільйони гривень, які спрямують на забезпечення виконання заходів із запобігання занесенню та поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом. Відповідне рішення, яким було внесено зміни до обласного бюджету, ухвалили сьогодні депутати Тернопільської обласної ради.

Кошти виділять для придбання апарату штучної вентиляції легень, засобів індивідуального захисту та медикаментозних препаратів.

Окрім того, депутати звернулися до керівництва держави з пропозицією спростити процедури тендерних закупівель медичного обладнання, засобів захисту та препаратів, необхідних для подолання й запобігання коронавірусу. До органів місцевого самоврядування області депутати звернулися з пропозицією також передбачити кошти для запобігання занесенню й поширенню коронавірусу.

Нагадаємо, Львівщина скерує на профілактику та реагування на можливі випадки зараження коронавірусом до 25 млн грн. Відповідне рішення нещодавно ухвалили під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у ЛОДА.