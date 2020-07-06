Галицькі хроніки COVID-19: 6 липня.

Станом на 09:00 6 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 11 102 хворих на COVID-19. За минулу добу – 181 новий випадок: 45 – на Івано-Франківщині, 105 – на Львівщині (проведено 797 ПЛР-досліджень) та 32 – на Тернопіллі (проведено 167 досліджень методом ПЛР).



За минулу добу внаслідок коронавірусної інфекції на Львівщині зафіксовано дві смерті. Летальність коронавірусної хвороби серед галичан 2,7%.

За увесь час пандемії у трьох областях одужало 3 413 хворих на COVID-19. За минулу добу – 127 осіб: 75 на Львівщині, 23 на Тернопіллі та 29 на Івано-Франківщині.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

6 липня (09:00): 2101 випадок, 32 нові

м. Тернопіль – 11 осіб

Тернопільський район – 1 особа

Боршівський район – 1 особа

Гусятинський район – 12 осіб

Збаразький район – 4 особи

Підволочиський район – 3 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

6 липня (09:00): 6301 випадок, 105 нових

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

6 липня (09:00): 2700 випадків, 45 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, ЦГЗ України станом на 09:00 6 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.