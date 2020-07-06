Від COVID-19 помер священник Коломийської єпархії УГКЦ.



Сьогодні, 6 липня, на 47-му році життя відійшов у вічність священник Коломийської єпархії УГКЦ о. Андрій Григораш. Причиною смерті став COVID-19, – повідомили в єпархії.

Фото: facebook.com/ugcc.kolomuia

Священник виконував душпастирські обов'язки на парафії святих Володимира й Ольги в селі Добротів Ланчинського протопресвітеріату. Унаслідок тривалої хвороби мусив залишити священиче служіння.

Єпарх Коломийський кир Василій Івасюк, єпархіальна курія, духовенство та парафіяни єпархії складають щирі співчуття рідним спочилого.

«У цей скорботний час просимо, щоб Господь допоміг перенести важкий біль непоправної втрати родині покійного о. Андрія. Нехай добрий, світлий спомин про священника назавжди залишиться у серцях усіх, хто його знав, любив та шанував», – зазначено на фейсбук-сторінці Коломийської єпархії.

Про розпорядок похоронних богослужінь буде повідомлено згодом.