Від COVID-19 помер священник Коломийської єпархії УГКЦ.


Сьогодні, 6 липня, на 47-му році життя відійшов у вічність священник Коломийської єпархії УГКЦ о. Андрій Григораш. Причиною смерті став COVID-19, – повідомили в єпархії.

 

Фото: facebook.com/ugcc.kolomuia

 

Священник виконував душпастирські обов'язки на парафії святих Володимира й Ольги в селі Добротів Ланчинського протопресвітеріату. Унаслідок тривалої хвороби мусив залишити священиче служіння.

 

Єпарх Коломийський кир Василій Івасюк, єпархіальна курія, духовенство та парафіяни єпархії складають щирі співчуття рідним спочилого.

 

«У цей скорботний час просимо, щоб Господь допоміг перенести важкий біль непоправної втрати родині покійного о. Андрія. Нехай добрий, світлий спомин про священника назавжди залишиться у серцях усіх, хто його знав, любив та шанував», – зазначено на фейсбук-сторінці Коломийської єпархії.

 

Про розпорядок похоронних богослужінь буде повідомлено згодом.  

 

Для довідки:

 

 

Отець Андрій Григораш народився 4 лютого 1974 року в м. Надвірна. Протягом 1980-1988 рр. навчався в Надвірнянській середній загальноосвітній школі №1.

 

У 1989-1992 роках здобував середньо-спеціальну освіту в СПТУ №11 м. Надвірна. Відтак у 1992-1997 роках навчався в Івано-Франківському теологічно-катехитичному інституті за спеціальністю "богослов і викладач релігієзнавства".

 

9 березня 1997 р. отримав дияконські свячення з рук владики Павла Василика в с. Фитьків.

 

28 грудня 1997 р. відбулися ієрейські свячення о. Андрія у храмі св. Арх. Михаїла м. Коломиї з рук владики Павла Василика.

 

06.07.2020

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