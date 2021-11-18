У соборі УГКЦ в Івано-Франківську відкрили пункт вакцинації.

В Архікатедральному і Митрополичому соборі Воскресіння Христового в Івано-Франківську сьогодні, 18 листопада, почав працювати центр масової вакцинації населення проти Covid-19. Про це повідомив Департамент інформації Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви.

Центр вакцинації у храмі працюватиме з 10:00 до 16:00. Охочі можуть щепитися вакцинами AstraZeneca, Coronavac, Comirnaty/Pfizer і Moderna. На щеплення необхідно заходити через бічний вхід у собор зі сторони ротонди, майдан Шептицького, 22.

«Якщо дотримуватимемося правил, то зможемо оминути погіршення ситуації. Кожен із нас має дотримуватися всіх рекомендацій медиків: мити руки, носити маски, тримати дистанцію, вакцинуватися. Спільно ми зможемо перебути цей важкий час», – процитували у дописі слова владики Володимира Війтишина.

Про те, що при храмах УГКЦ розпочнуть роботу центри вакцинації, глава УГКЦ Блаженніший Святослав анонсував 7 листопада на завершенні Божественної Літургії.

На Львівщині також планують відкрити пункти вакцинації у церквах. Директор обласного департаменту охорони здоров'я Орест Чемерис повідомив, що зараз ведуться перемовини про це із релігійними громадами.

«Я думаю, до кінця тижня ми точно повідомимо, де будемо відкривати пункти вакцинації. В процесі комунікації ми отримуємо розуміння, що це є повністю необхідним», – повідомив Орест Чемерис.

Фото ugcc.if.ua, meduniv.lviv.ua