В Івано-Франківську святкують 10-ліття митрополії УГКЦ.

Сьогодні, 13 грудня, до Івано-Франківська завітав глава УГКЦ блаженніший Святослав на урочистості з нагоди десятиліття заснування Івано-Франківської митрополії УГКЦ, повідомила пресслужба архиєпархії.

На початку свого візиту патріарх Святостлав, разом з присутніми архієреями та священнослужителями, освятив нові горельєфи на Архікатедральному і Митрополичому соборі Воскресіння Христового.

Горельєфи присвячені пам’яті двох підпільних єпископів УГКЦ – Владики Павла Василика та Владики Софрона Дмитерка.

«Впродовж часів, коли наша Церква перебувала в нелегальному становищі, обоє сповідників віри багато потрудилися, щоб тут, на Прикарпатті, й надалі продовжувалося ширитися Боже слово та здорова наука Церкви», - зазначено у повідомленні.

Владика Павло Василик очолив делегацію до Москви у складі єпископів Софрона Дмитерка, Филимона Курчаби, отців Григорія Сімкайла, Володимира Війтишина, Тараса Сеньківа, Ігора Возьняка, та численних вірних, щоби добитись відновлення статусу УГКЦ. Владика Софрон очолював Івано-Франківську єпархію впродовж 29 років, з 1968 по 1997 роки, і доклав титанічних зусиль для її збереження, становлення і розвитку.

Після освячення в головному храмі УГКЦ в Івано-Франківську відбулася архієрейська божественна літургія, яку очолив глава УГКЦ. Разом з ним молилися архієпископ і митрополит Івано-Франківський УГКЦ владика Володимир Війтишин, архієпископ і митрополит Львівський владика Ігор Возняк, архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський владика Василій Семенюк, галицькі єпархи, священники з усіх куточків Івано-Франківщини.

Також глава УГКЦ блаженійших Святослав зустрінеться з молоддю в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти та газу.

Нагадаємо, Івано-Франківська митрополія УГКЦ була заснована 13 грудня 2011 року, вона охоплює територію в адміністративних межах Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Фото ugcc.if.ua