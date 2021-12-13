В Івано-Франківську святкують 10-ліття митрополії УГКЦ.

 

Сьогодні, 13 грудня, до Івано-Франківська завітав глава УГКЦ блаженніший Святослав на урочистості з нагоди десятиліття заснування Івано-Франківської митрополії УГКЦ, повідомила пресслужба архиєпархії.

 

 

На початку свого візиту патріарх Святостлав, разом з присутніми архієреями та священнослужителями, освятив нові горельєфи на Архікатедральному і Митрополичому соборі Воскресіння Христового.

 

Горельєфи присвячені пам’яті двох підпільних єпископів УГКЦ – Владики Павла Василика та Владики Софрона Дмитерка.

 

 

«Впродовж часів, коли наша Церква перебувала в нелегальному становищі, обоє сповідників віри багато потрудилися, щоб тут, на Прикарпатті, й надалі продовжувалося ширитися Боже слово та здорова наука Церкви», - зазначено у повідомленні.

 

Владика Павло Василик очолив делегацію до Москви у складі єпископів Софрона Дмитерка, Филимона Курчаби, отців Григорія Сімкайла, Володимира Війтишина, Тараса Сеньківа, Ігора Возьняка, та численних вірних, щоби добитись відновлення статусу УГКЦ. Владика Софрон очолював Івано-Франківську єпархію впродовж 29 років, з 1968 по 1997 роки, і доклав титанічних зусиль для її збереження, становлення і розвитку.

 

Після освячення в головному храмі УГКЦ в Івано-Франківську відбулася архієрейська божественна літургія, яку очолив глава УГКЦ. Разом з ним молилися архієпископ і митрополит Івано-Франківський УГКЦ владика Володимир Війтишин, архієпископ і митрополит Львівський владика Ігор Возняк, архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський владика Василій Семенюк, галицькі єпархи, священники з усіх куточків Івано-Франківщини.

 

Також глава УГКЦ блаженійших Святослав зустрінеться з молоддю в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти та газу.

 

Нагадаємо, Івано-Франківська митрополія УГКЦ була заснована 13 грудня 2011 року, вона охоплює територію в адміністративних межах Івано-Франківської та Чернівецької областей.

 

Фото ugcc.if.ua

13.12.2021

До теми

Поширити
Збруч
Фізики вперше поглянули на квантового «привида»
Після десятиліття роботи дослідники вперше зуміли експериментально реконструювати квантову хвильову функцію.
12.12.21 | | Наука
«Видавництву Старого Лева» — 20 років!
У грудні виповнюється 20 років одному з найбільших видавництв України – «Видавництву Старого Лева». За час його існування видано більше тисячі назв книг для дорослих та дітей українських та іноземних авторів, книжки ВСЛ виходять у  40 країнах світу та здобули більше 200 міжнародних та українських нагород.
11.12.21 | | Штука
Правда і міфи американсько-російського саміту
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Саміт США-Росія у режимі відеоконференції відбувся. Аналітики нині сперечаються, хто кого переграв. А головне: чи відбудеться таки російська аґресія?
11.12.21 | | У світі
Коронавірус: достатньо змінити амінокислоту
Заміна одного з елементів спайкового білка перетворює кажанячий вірус RaTG13 на заразний для людини.
10.12.21 | | Наука
Літературні премії: навіщо вони потрібні?
Роксана Харчук
Завдяки преміям певні цінності, носіями яких є літературні твори, перетворюються на цінності суспільні, бо їх поділяють читачі ‒ мисляча частина суспільства, ті, хто задає тон суспільному розвиткові.
10.12.21 | | Штука
Історія хвороби Держави Україна
Олександр ЯБЧАНКА
Есе на тему прочитаної книги Ярослава Грицака "Подолати минуле: глобальна історія України" з медичної точки зору
10.12.21 | | Минуле
Росія готова перетнути «червоні лінії»
Ян ПЄКЛО; Джеймс ШЕРР
Неможливо змусити нинішнє керівництво Росії змінити свою думку, піти на співпрацю, у нашому розумінні цього терміну. Та хоч Росію і не можна переконати – її можна стримувати.
09.12.21 | | Україна
CHORNOBYLDORF у світовому оперному топі
Археологічна опера CHORNOBYLDORF українських композиторів Романа Григоріва та Іллі Разумейка увійшла до шістки найкращих сучасних опер та музично-театральних перформансів за версією світового конкурсу Music Theater Now.
09.12.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.