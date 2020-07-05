Галицькі хроніки COVID-19: 5 липня.

Станом на 09:00 5 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 10 921 хворого на COVID-19. За минулу добу – 239 нових випадків: 57 – на Івано-Франківщині, 138 – на Львівщині (проведено 534 дослідження) та 44 – на Тернопіллі (проведено 534 дослідження методом ПЛР).

За минулу добу внаслідок коронавірусної інфекції на Львівщині зафіксовано три смерті, ще один хворий помер на Тернопіллі. Летальність коронавірусної хвороби в Галичині тепер 2,8%.

За увесь час пандемії у трьох областях одужало 3 286 хворих на COVID-19. За минулу добу – 22 осіб на Тернопіллі та 15 – на Івано-Франківщині.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

5 липня (09:00): 2069 випадків, 44 нові

м. Тернопіль – 16 осіб

Тернопільський район – 3 особи

Бережанський район – 2 особи

Гусятинський район – 1 особа

Бучацький район – 1 особа

Кременецький район – 1 особа

Збаразький район – 2 особи

Лановецький район – 10 осіб

Монастириський район – 2 особи

Чортківський район – 6 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

5 липня (09:00): 6197 випадків, 138 нових

Львів – 41 осіб

Яворівський район – 30 осіб

Миколаївський район – 17 осіб

Пустомитівський район – 10 осіб

Жовківський район – 7 осіб

Стрийський район – 6 осіб

Кам’янка-Бузький район – 5 осіб

Перемишлянський район – 5 осіб

Самбірський район – 5 осіб

Городоцький район – 4 особи

Турківський район – 3 особи

Мостиський район – 2 особи

Буський район – 1 особа

Жидачівський район – 1 особа

Сокальський район – 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

5 липня (09:00): 2655 випадків, 57 нових

Івано-Франківськ – 21 особа

Косівський район – 13 осіб

Тисменицький район – 8 осіб

Коломийський район – 5 особи

Долинський район – 3 особи

Калуський район – 2 особи

Городенківський район – 2 особи

Надвірнянський район – 1 особа

Снятинський район – 1 особа

Галицький район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, ЦГЗ України станом на 09:00 5 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.