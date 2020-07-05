Галицькі хроніки COVID-19: 5 липня.

Станом на 09:00 5 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 10 921 хворого на COVID-19. За минулу добу – 239 нових випадків: 57 – на Івано-Франківщині, 138 – на Львівщині (проведено 534 дослідження) та 44 – на Тернопіллі (проведено 534 дослідження методом ПЛР).
За минулу добу внаслідок коронавірусної інфекції на Львівщині зафіксовано три смерті, ще один хворий помер на Тернопіллі. Летальність коронавірусної хвороби в Галичині тепер 2,8%.
За увесь час пандемії у трьох областях одужало 3 286 хворих на COVID-19. За минулу добу – 22 осіб на Тернопіллі та 15 – на Івано-Франківщині.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 липня (09:00): 2069 випадків, 44 нові
м. Тернопіль – 16 осіб
Тернопільський район – 3 особи
Бережанський район – 2 особи
Гусятинський район – 1 особа
Бучацький район – 1 особа
Кременецький район – 1 особа
Збаразький район – 2 особи
Лановецький район – 10 осіб
Монастириський район – 2 особи
Чортківський район – 6 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 липня (09:00): 6197 випадків, 138 нових
Львів – 41 осіб
Яворівський район – 30 осіб
Миколаївський район – 17 осіб
Пустомитівський район – 10 осіб
Жовківський район – 7 осіб
Стрийський район – 6 осіб
Кам’янка-Бузький район – 5 осіб
Перемишлянський район – 5 осіб
Самбірський район – 5 осіб
Городоцький район – 4 особи
Турківський район – 3 особи
Мостиський район – 2 особи
Буський район – 1 особа
Жидачівський район – 1 особа
Сокальський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 липня (09:00): 2655 випадків, 57 нових
Івано-Франківськ – 21 особа
Косівський район – 13 осіб
Тисменицький район – 8 осіб
Коломийський район – 5 особи
Долинський район – 3 особи
Калуський район – 2 особи
Городенківський район – 2 особи
Надвірнянський район – 1 особа
Снятинський район – 1 особа
Галицький район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, ЦГЗ України станом на 09:00 5 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.05.07.2020