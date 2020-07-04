Галицькі хроніки COVID-19: 4 липня.

 

Станом на 09:00, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях загалом виявили 10 682 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 265 нових інфікованих: 54 – в Івано-Франківській області, 35 (з 442 ПЛР-тестів) – у Тернопільській і 176 (із 980 проведених ПЛР-тестів) – у Львівській (оскільки вчора інформація від ЦГЗ і місцевого лабораторного центру відрізнялася на один випадок, то  сьогодні в ЛМР, вочевидь, врахували його й інформують про 177 нових випадків).

 


За даними РНБО України, протягом минулої доби летальних випадків від COVID-19 на Галичині не зафіксовано. Летальність коронавірусної хвороби становить 2,8%. Утім згодом ЦГЗ України повідомив про дві смерті на Львівщині. 

 

 
За весь час пандемії коронавірусу у трьох галицьких областях одужало 3 249 ‬‬‬‬ людей. Протягом минулої доби – 54 особи: 16 людей на Тернопіллі, 17 – на Львівщині та 21 – на Івано-Франківщині.

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

4 липня (09:00): 2025 випадків, 35 нових

м. Тернопіль – 20 осіб

Тернопільський район – 3 особи

Шумський район – 1 особа

Борщівський район – 2 особи

Бучацький район – 2 особи

Заліщицький район – 1 особа

Збаразький район – 1 особа

Зборівський район – 2 особи

Монастириський район – 3 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

4 липня (09:00):  6059 випадків, 176 нових

(дані ЛОДА, враховано 177 випадків)

Львів – 97 осіб

Новий Розділ – 1 особа

Трускавець – 1 особа

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 2 особи

Жидачівський район 9 осіб

Жовківський район 5 осіб

Золочівський район – 2 особи

Кам’янка-Бузький район 10 осіб

Перемишлянський район – 1 особа

Пустомитівський район – 15 осіб

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 2 особи

Самбірський район – 3 особи

Старосамбірський район – 1 особа

Стрийський район – 4 особи

Турківський район – 3 особи

Яворівський район – 19 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

4 липня (09:00): 2598 випадків, 54 нові

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, ЦГЗ України станом на 09:00 4 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

04.07.2020

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