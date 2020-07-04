Галицькі хроніки COVID-19: 4 липня.

Станом на 09:00, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях загалом виявили 10 682 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 265 нових інфікованих: 54 – в Івано-Франківській області, 35 (з 442 ПЛР-тестів) – у Тернопільській і 176 (із 980 проведених ПЛР-тестів) – у Львівській (оскільки вчора інформація від ЦГЗ і місцевого лабораторного центру відрізнялася на один випадок, то сьогодні в ЛМР, вочевидь, врахували його й інформують про 177 нових випадків).
За даними РНБО України, протягом минулої доби летальних випадків від COVID-19 на Галичині не зафіксовано. Летальність коронавірусної хвороби становить 2,8%. Утім згодом ЦГЗ України повідомив про дві смерті на Львівщині.
За весь час пандемії коронавірусу у трьох галицьких областях одужало 3 249 людей. Протягом минулої доби – 54 особи: 16 людей на Тернопіллі, 17 – на Львівщині та 21 – на Івано-Франківщині.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 липня (09:00): 2025 випадків, 35 нових
м. Тернопіль – 20 осіб
Тернопільський район – 3 особи
Шумський район – 1 особа
Борщівський район – 2 особи
Бучацький район – 2 особи
Заліщицький район – 1 особа
Збаразький район – 1 особа
Зборівський район – 2 особи
Монастириський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 липня (09:00): 6059 випадків, 176 нових
(дані ЛОДА, враховано 177 випадків)
Львів – 97 осіб
Новий Розділ – 1 особа
Трускавець – 1 особа
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 2 особи
Жидачівський район 9 осіб
Жовківський район 5 осіб
Золочівський район – 2 особи
Кам’янка-Бузький район 10 осіб
Перемишлянський район – 1 особа
Пустомитівський район – 15 осіб
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 2 особи
Самбірський район – 3 особи
Старосамбірський район – 1 особа
Стрийський район – 4 особи
Турківський район – 3 особи
Яворівський район – 19 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 липня (09:00): 2598 випадків, 54 нові
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, ЦГЗ України станом на 09:00 4 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.04.07.2020