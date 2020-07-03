Галицькі хроніки COVID-19: 3 липня.

 

Станом на 09:00, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 10 417 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 240 нових інфікованих: 55 – в Івано-Франківській області, 32 (з 414 ПЛР-тестів) – у Тернопільській і 153 (із 1053 проведених ПЛР-тестів) – у Львівській. Хоча, за інформацією ЛМР і ЛОДА, на Львівщині цієї доби виявлено 152 випадки.

 


За даними ЦГЗ України, протягом минулої доби померла одна людина з COVID-19 на Івано-Франківщині й 11 – на Львівщині. Летальність коронавірусної хвороби серед галичан становить тепер 2,8%.

 

 

 

За весь час пандемії коронавірусу у трьох галицьких областях одужало 3 195‬‬‬‬ людей. Протягом минулої доби – 54 особи: 37 людей на Тернопіллі та 17 – на Львівщині.

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

3 липня (09:00): 1990 випадків, 32 нові

 

м. Тернопіль – 8 осіб

Тернопільський район – 2 особи

Лановецький район – 4 особи

Збаразький район – 1 особа

Зборівський район – 3 особи

Гусятинський район – 4 особи

Бучацький район – 2 особи

Чортківський район – 1 особа

Шумський район – 3 особи

Підволочиський район – 3 особи

Теребовлянський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

3 липня (09:00): 5883 випадки, 153 нові

(нові випадки за інформацією ЛОДА - 152 особи)

м. Львів – 74 особи

Бродівський район – 1 особа

Буський район – 8 осіб

Городоцький район – 12 осіб

Жовківський район – 3 особи

Кам'янка-Бузький район –  2 особи

Миколаївський район – 11 осіб

Перемишлянський район – 6 осіб

Пустомитівський район – 5 осіб

Самбірський район – 4 особи

Сокальський район – 5 осіб

Яворівський район – 21 особа

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

3 липня (09:00): 2544 випадки, 55 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, ЦГЗ України станом на 09:00 3 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

03.07.2020

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