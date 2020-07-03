Галицькі хроніки COVID-19: 3 липня.

Станом на 09:00, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 10 417 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 240 нових інфікованих: 55 – в Івано-Франківській області, 32 (з 414 ПЛР-тестів) – у Тернопільській і 153 (із 1053 проведених ПЛР-тестів) – у Львівській. Хоча, за інформацією ЛМР і ЛОДА, на Львівщині цієї доби виявлено 152 випадки.
За даними ЦГЗ України, протягом минулої доби померла одна людина з COVID-19 на Івано-Франківщині й 11 – на Львівщині. Летальність коронавірусної хвороби серед галичан становить тепер 2,8%.
За весь час пандемії коронавірусу у трьох галицьких областях одужало 3 195 людей. Протягом минулої доби – 54 особи: 37 людей на Тернопіллі та 17 – на Львівщині.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
3 липня (09:00): 1990 випадків, 32 нові
м. Тернопіль – 8 осіб
Тернопільський район – 2 особи
Лановецький район – 4 особи
Збаразький район – 1 особа
Зборівський район – 3 особи
Гусятинський район – 4 особи
Бучацький район – 2 особи
Чортківський район – 1 особа
Шумський район – 3 особи
Підволочиський район – 3 особи
Теребовлянський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
3 липня (09:00): 5883 випадки, 153 нові
(нові випадки за інформацією ЛОДА - 152 особи)
м. Львів – 74 особи
Бродівський район – 1 особа
Буський район – 8 осіб
Городоцький район – 12 осіб
Жовківський район – 3 особи
Кам'янка-Бузький район – 2 особи
Миколаївський район – 11 осіб
Перемишлянський район – 6 осіб
Пустомитівський район – 5 осіб
Самбірський район – 4 особи
Сокальський район – 5 осіб
Яворівський район – 21 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
3 липня (09:00): 2544 випадки, 55 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, ЦГЗ України станом на 09:00 3 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.03.07.2020