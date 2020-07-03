Книгу про Омеляна Ковча видали польською мовою.

У люблінському архиєпархіальному видавництві «Ґаудіум» вийшла польською мовою книжка про греко-католицького священника блаженного Омеляна Ковча. Про це повідомили в департаменті інформації УГКЦ.

Фото: gaudium.pl

Книга називається «Блаженний Омелян Ковч – парох Майданека», польською мовою її можна придбати в інтернет-магазині. Видання є перекладом з української книжки «Ковчег отця Ковча» письменника Олега Крука. На основі спогадів і свідчень у ньому описано життя та діяльність священника УГКЦ Омеляна Ковча, сподвижника й учня митрополита Андрея Шептицького, батька шістьох дітей, який у часи жорстоких переслідувань здобувся на акти справжнього героїзму.

Отець Омелян Ковч за свою послідовну позицію був ув’язнений спершу у львівській тюрмі на Лонцького, а згодом у нацистському концтаборі Майданек біля Любліна в Польщі. Священник до кінця життя залишався вірним євангельським ідеалам і до останнього дня життя сповідав і причащав в'язнів концтабору.