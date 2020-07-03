Книгу про Омеляна Ковча видали польською мовою.

У люблінському архиєпархіальному видавництві «Ґаудіум» вийшла польською мовою книжка про греко-католицького священника блаженного Омеляна Ковча. Про це повідомили в департаменті інформації УГКЦ.
Фото: gaudium.pl
Книга називається «Блаженний Омелян Ковч – парох Майданека», польською мовою її можна придбати в інтернет-магазині. Видання є перекладом з української книжки «Ковчег отця Ковча» письменника Олега Крука. На основі спогадів і свідчень у ньому описано життя та діяльність священника УГКЦ Омеляна Ковча, сподвижника й учня митрополита Андрея Шептицького, батька шістьох дітей, який у часи жорстоких переслідувань здобувся на акти справжнього героїзму.
Отець Омелян Ковч за свою послідовну позицію був ув’язнений спершу у львівській тюрмі на Лонцького, а згодом у нацистському концтаборі Майданек біля Любліна в Польщі. Священник до кінця життя залишався вірним євангельським ідеалам і до останнього дня життя сповідав і причащав в'язнів концтабору.
03.07.2020
Для довідки:
Омелян Ковч народився 20 серпня 1884 р. у селі Космачі на Косівщині в родині священника Григорія Ковча та Марії Яскевич-Волфельд. До школи ходив у Космачі й Кіцмані. Іспит зрілості склав в Українській державній гімназії у Львові (1905 р.). Відтак вступив до римської Колегії святих Сергія і Вакха, де провчився з 1905-го по 1911 р., здобувши філософські й теологічні студії. 24 жовтня 1910 р. одружився з Марією-Анною Добрянською зі Залуцьких. Батько шести дітей.
Священичі свячення одержав з рук єпископа Григорія Хомишина 1911 р.
1911 р. – призначений на парохію в с. Підволочиськ Скалатського повіту.
1912 року зголосився на місійну працю серед українців-католиків у Югославії. Там завідував парафією Козарац і приналежними їй кольоніями округи Прієдор у Боснії, де займався душпастирською опікою емігрантів з Галичини.
1916 року повернувся до Галичини, став сотрудником на парохії с. Сарники Горішні Рогатинського повіту.
1919 р.– призначений польовим духівником Бережанського коша УГА.
1921 р. – душпастирське служінняв в с. Борщів Перемишлянського повіту.
1922 року його призначили парохом храму св. Миколая греко-католицької громади в місті Перемишляни та настоятелем храму Собору Пресвятої Богородиці в с. Коросно недалеко від Львова. Стараннями отця Омеляна масивної будови стародавню церкву св. Миколая було повністю відновлено.
Під час німецької окупації Галичини, намагаючись врятувати євреїв від знищення, хрестив їх і видавав їм метрики про хрещення, незважаючи на заборону цього окупаційною владою. Загалом видав понад 600 свідоцтв про хрещення. Звернувся з листом до Гітлера, в якому засуджував масові вбивства євреїв і вимагав дозволу відвідувати євреїв у гетто. За ці дії 30 грудня 1942 р. був заарештований гестапо й кинутий до львівської в'язниці на вул. Лонцького (тепер – вул. Степана Бандери), а в серпні 1943 р. – до концтабору Майданек, де таємно продовжував свою священицьку діяльність.
Фото: odre.com.ua
Отець Омелян Ковч до останнього у Майданеку залишався відданим і вірним душпастирем. Стараннями родини і митрополита Шептицького мав змогу врятуватися, проте відмовився від цього.
Отець Стефан Батрух у Любліні став ініціатором створення документального фільму про отця Ковча «Парох Майданека», який вийшов українською, польською та англійською мовами у 2005 році, й зібрав свідчення людей, котрі ще жили та пам’ятали священника, його щирість, щедрість, самовідданість.
19 вересня 1999 року Єврейська рада України присвоїла отцю Омеляну звання «Праведник України».
27 червня 2001 року, під час візиту в Україну, Папа Іван Павло II за жертовність і мужність проголосив отця Омеляна Ковча блаженним. Щорічно відзнаку його імені вручають за благодійність, героїчні вчинки, за міжнаціональне та міжрелігійне порозуміння.