"Видавництво старого Лева" визнали найкращим дитячим видавництвом Європи.

Сьогодні, 6 березня, львівське «Видавництво Старого Лева» під час Болонського книжкового ярмарку отримало премію Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the Year, яку вручають найкращим видавцям року з усього світу.

«Видавництво Старого Лева» отримало перемогу в BOP-2023 – Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the Year в категорії Європа! Ця нагорода вручається найкращим видавцям з усього світу в номінаціях з шести географічних регіонів (Африки, Центральної та Південної Америки, Північної Америки, Азії, Океанії та Європи). Це як Оскар, але у світі книжок для дітей, це як Нобель, але для видавців. Це неймовірне досягнення, здобуток, до якого ми йшли останні десять років, систематично представляючи себе, Україну, українських авторів та ілюстраторів у світі та на міжнародному ринку прав», – йдеться в повідомленні «Видавництва Старого Лева» у Facebook.

Зазначимо, що усього до списку увійшло 30 видавництв із різних частин світу.