"Видавництво старого Лева" визнали найкращим дитячим видавництвом Європи.

Сьогодні, 6 березня, львівське «Видавництво Старого Лева» під час Болонського книжкового ярмарку отримало премію Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the Year, яку вручають найкращим видавцям року з усього світу.
«Видавництво Старого Лева» отримало перемогу в BOP-2023 – Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the Year в категорії Європа! Ця нагорода вручається найкращим видавцям з усього світу в номінаціях з шести географічних регіонів (Африки, Центральної та Південної Америки, Північної Америки, Азії, Океанії та Європи). Це як Оскар, але у світі книжок для дітей, це як Нобель, але для видавців. Це неймовірне досягнення, здобуток, до якого ми йшли останні десять років, систематично представляючи себе, Україну, українських авторів та ілюстраторів у світі та на міжнародному ринку прав», – йдеться в повідомленні «Видавництва Старого Лева» у Facebook.
Зазначимо, що усього до списку увійшло 30 видавництв із різних частин світу.
ДЛЯ ДОВІДКИ:
ВOP – Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the Year – премія, яку вручають найкращим видавцям року з усього світу. Заснована у 2013 році з нагоди 60-ї річниці Болонського дитячого книжкового ярмарку. Серед її організаторів Bologna Children´s Book Fair, AIE – Італійська асоціація видавців у партнерстві з IPA – Міжнародною асоціацією видавців.
BOP відзначає видавців, які є лідерами інновацій та креативних редакційних рішень, які вони втілили протягом попереднього року. Премія покликана сприяти взаємному обміну знаннями та ідеями між різними країнами, територіями та культурами в усьому світі. Номінантів висувають їхні колеги: видавці з усього світу, асоціації видавців, інституції, які займаються популяризацією читання.
06.03.2023