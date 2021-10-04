У Любліні урочисто відкрили пам’ятник отцю Омелянові Ковчу.

Сьогодні, 4 жовтня, у Любліні урочисто відкрили пам’ятник українському священнику, блаженному Омелянові Ковчу, якого називали парохом концтабору «Майданек» і який врятував життя сотням євреїв. Символічне покриття із пам’ятника зірвали чотири «в’язні концтабору» під звуки скрипки, що лунали із табірної вежі. Це була інсталяція видатного польського режисера Лєшика Мондзіка, повідомили організатори.

 

 

Пам’ятник священникові встановили ще у березні цього року, біля колишнього концтабору. Сьогодні ж відбулися урочистості, присвячені блаженному, які розпочались божественною літургією у Люблінському соборі. Її очолили глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук і римо-католицький єпископ із Любліна Мечислав Цісло.

 

 

«Це важлива мить для народів України і Польщі, важлива для кожного, хто хоче пам’ятати. Він особливо символічна постать, бо був заарештований за допомогу іншим людям», – зазначив на відкритті пам’ятника президент Любліна Кшиштоф Жук. Він також додав, що місто назвало вулицю іменем Ковча.

 

«На духовній мапі Європи постає ще один знак. Не коритися злу і захищати правду – послання Омеляна Ковча людству. Наша співпраця із громадою міста Любліна над вшануванням подвигу отця Ковча набуває особливого значення сьогодні, коли Україна продовжує боротьбу проти російської агресії», – сказав у своєму виступі Іван Васюник, голова Комітету із вшанування отця Омеляна Ковча.

 

 

Йосип Зісельс, дисидент та півпрезидент Асоціації єврейських громадських організацій та общин (ВААД) України, сказав: «Хочу від імені єврейської громади України подякувати всім українцям, які рятували євреїв, бо, як сказано в Святому писанні, – хто рятує одну людину, той рятує світ».

 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що «пам’ять про отця Омеля Ковча є важливим уроком людяності», і додав, що для МЗС України було справою честі долучитися до реалізації цього проєкту.

 

Він зачитав звернення Президента України Володимира Зеленського до учасників церемонії: «Змістом усього свого життя отець Омелян Ковч зробив порятунок життя ближнього. Історія його життя є даром для усіх нас».

 

«Праведник України отець Омелян Ковч віддав світові та людям найдорожче, і важливо, щоб ця велика жертва була належно вшанована, зокрема наданням йому почесного звання Праведника народів світу. Маю велику надію, що нам вдасться домогтися справедливості у цьому питанні», – йшлося у зверненні Президента України.

 

 

Під час урочистості також вручили Міжнародну відзнаку Блаженного Священномученика Омеляна Ковча за особистий життєвий приклад жертовності та гуманізму, героїчні вчинки у служінні людині та задля примирення і порозуміння між народами.

 

«2021 року Комітет визначив лауреатами польську режисерку Аґнєшку Голланд, українського режисера та політв’язня Олега Сенцова, американського дипломата і державного діяча Деніела Фріда та об’єднану Ініціативу «Пласту» та «Харцежів» «Płomień Braterstwa – Полум’я Братерства», – розповів Іван Васюник.

 

 

Нагадаємо, пам’ятник Ковчу було встановлено на дорозі мучеників Майданека у Любліні 25 березня. Постанову про його спорудження ухвалила міська влада Любліна у 2018 році, а 22 лютого 2019 року було закладено перший камінь.

 

Для довідки.

 

Омелян Ковч (1884-1944) – український греко-католицький священник-місіонер, капелан Української Галицької армії, громадський діяч, патріот, праведник України, блаженний священномученик. Під час німецької окупації Галичини, намагаючись врятувати євреїв від знищення, хрестив їх і видавав їм метрики про хрещення, попри заборону цього окупаційною владою. Звернувся з листом до Гітлера, у якому засуджував масові вбивства євреїв і вимагав дозволу відвідувати євреїв у гетто. За ці дії 30 грудня 1942 року був заарештований гестапо й кинутий до львівської в’язниці, а в серпні 1943 року – до концтабору «Майданек», де таємно продовжував свою душпастирську діяльність.

 

 

Фото facebook.com/Honoring-Omelyan-Kovch

04.10.2021

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