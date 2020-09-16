Почався Форум видавців. На офіційному відкритті виступить дует Жадана та Чупахіна.

 

Фокусна тема 27 Львівського міжнародного фестивалю «Форум видавців», який триватиме з 16 до 20 вересня в онлайн-форматі, – «Перепис населення: знати, хто ми є». Усі дискусії, лекції, читання та запрошені спікери обрані, щоб максимально повно розкрити її. Загалом відбудеться 137 онлайн-подій, повідомила пресслужба Форуму.

 

Фото https://bookforum.ua

 

«Цьогоріч ми сформували програму за питаннями перепису населення. Кожна дискусія, читання, розмова, лекція – це відповідь на одне з 8 питань опитувальника. Усі спікери та спікерки у програмі не випадкові. Вони готові чесно відповідати, а ми – слухати», – зазначила програмна директорка фестивалю Софія Черляк.

 

Власне у перший день онлайн-фестивалю відбудеться програмна дискусія «Усе, що ви маєте знати про перепис населення в Україні» за участі голови представництва Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні Хайме Надаль, акамідекині НАН України, директорки Інституту демографії та соціальних досліджень Елли Лібанової та радниці голови Держслужби статистики України Наталії Власенко.

 

Як відомо, останній перепис населення в Україні проводили у 2001 році, хоча ООН радить проводити його щодесять років. Учасники дискусії розмірковуватимуть над тим, чому переписи населення є актуальними не лише для держави, а й самих громадян; ознайомлять із міжнародними практиками проведення переписів населення під час збройних конфліктів та дадуть свої оцінки того, який вплив на ці процеси матиме пандемія COVID-19.

 

Фото www.facebook.com/serhiy.zhadan

 

Церемонія відкриття фестивалю відбудеться о 19:00, її траслюватимуть на сайті «Форуму видавців». Вестиме церемонію тележурналіст Вадим Карп’як. Після урочистих привітань,оголосять лауреата українсько-єврейської літературної премії «Зустріч». Далі відбудеться виступ тандему фулбрайтівських стипендіатів – поета та співака Сергія Жадана та піаніста Фіми Чупахіна.

 

Загалом програма фестивалю сформована з 31 тематичного кластеру і спецпроєктів. До 137 онлайн-подій «Форуму видавців» зголосилося понад 300 учасників, серед них 23 іноземні автори з п’яти континентів. Почесною гостею цьогорічного фестивалю є американська письменниця та музикантка Патті Сміт. Спеціальні гості – мексиканська письменниця Фернанда Мельчор, австралійська письменниця Гізер Морріс та британський письменник Пітер Померанцев.

 

Також цього року до «Форуму видавців» долучаються організатори шести найпотужніших українських літературних фестивалів, які проводитимуть свої події у межах спецпроєктів: Миcтецький Арсенал, Мистецький фестиваль «Ї», Кримський інжир, Translatorium, Острів Європа / Europe Island та Meridian Czarnowitz.

 

«Ніч поезії та музики non-stop» у суботу, 19 вересня, також відбуватиметься онлайн, організатори пропонують під час трансляції влаштовувати домашні вечірки.

Зазначимо, всі події 27 «Форуму видавців» – безкоштовні. Із детальною програмою можна ознайомитися за цим посиланням. Онлайн-трансляції подій відбуватимуться на сайті фестивалю.

 

Нагадаємо, через карантин організатори «Форуму видавців» вирішили цього року не проводити традиційну книжкову ярмарку. Книголюбів закликали купувати новинки онлайн.

 

16.09.2020

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