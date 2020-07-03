Нацрада перевірить Медведчукові компліменти Кремлю.

 

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу "112-Україна", який показував фрагменти із цитатами Віктора Медведчука зі схваленням і підтримкою міжнародних ініціатив президента Росії Владіміра Путіна.

 

Про це повідомила пресова служба Нацради.

 

 

"Мовника перевірять в контексті поширення  закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, а також обов’язку телерадіоорганізацій поширювати об’єктивну інформацію", – пояснили в Нацраді.

 

Згідно з результатами моніторингу від регулятора, 22 і 23 червня розважання Медведчука лунали по п'ять разів, і ще одного разу –  24 червня.

 

Телеканал "112-Україна" крутив захват лідера "ОПЗЖ" щодо скандальної статті Путіна в журналі The National Interest, у котрій він переосмислював Другу світову війну. Зокрема, президент РФ поклав відповідальність за початок війни, крім Німеччини, на Великобританію, Францію, Польщу.

 

В ефірі телеканалу цю "підводку" щоразу коментували нові експерти, запрошені до студії. "Крім схвального коментаря Віктора Медведчука з ознаками популяризації та пропаганди глави держави-агресора, редакція телеканалу не забезпечила трансляції інших думок, поглядів, спростування, заперечення чи інших форм повідомлень, які б пояснили чи дали підстави для суспільної дискусії з порушеного питання, чим аудиторію обмежено виключно однією точкою зору", – констатував регулятор.

 

Згідно з попереднім висновком Нацради, "позиція Віктора Медведчука стосовно статті Володимира Путіна у контексті подій в Україні є сприятливою для російського уряду, такі висловлювання забезпечують інформаційну підтримку дій російського керівництва в умовах збройної агресії проти України і загрожують створенням серйозної міжнародної напруженості, що становить загрозу національній безпеці України".

 

03.07.2020

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