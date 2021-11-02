Суд обрав Медведчуку новий запобіжний захід.

 

Печерський суд Києва продовжив запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку за епізодом про державну зраду та замах на розграбування національних цінностей, поклавши на підозрюваного особисті зобов'язання.

 

 

Таке рішення суд виніс у вівторок, задовольнивши клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, повідомляє інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

 

"Суд задовольнив клопотання частково, поклавши на підозрюваного всі зобов'язання, крім носіння електронного браслета. Запобіжний захід обрано до 31 грудня 2021 року включно", - поінформували в Офісі генпрокурора.

 

"Я не бачу жодних підстав для обрання мені у цій справі взагалі будь-якого запобіжного заходу", - сказав Медведчук журналістам по завершенні засідання. Він назвав обрання запобіжного заходу незаконним і політично мотивованим.

 

Раніше Офіс генпрокурора повідомив, що граничний термін перебування підозрюваного під цілодобовим домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні - шість місяців - закінчився, тому його подальше продовження неможливе.

 

"Єдиний запобіжний захід, про який може клопотати сторона обвинувачення, - особисте зобов'язання з покладанням на підозрюваного обов'язків. 2 листопада Печерський районний суд м. Києва розгляне відповідне клопотання прокурорів", - йдеться у повідомленні.

 

Запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання передбачає прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду, не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчому, прокурору або суду про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

 

11 травня Медведчуку повідомили про підозру в зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому РФ Криму. Зі слів генпрокурорки Ірини Венедіктової, підозра стосується трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором. Згідно з даними слідства, 2015 року Медведчук вступив у попередню змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря. Ще один епізод кримінального провадження стосується передання спеціальним службам РФ відомостей, що містять державну таємницю. Третій епізод незаконної діяльності - проведення підривної діяльності проти України, зокрема в контексті розробки антиукраїнського проекту "Промінь".

 

Медведчук 12 травня прибув до Офісу генерального прокурора, ознайомився з копією висунутої йому підозри й заявив, що переховуватися від слідства не має наміру, а підозри є політично мотивованими. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, апеляційний суд залишив його в силі. 2 вересня Печерський суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 31 жовтня.

 

Крім цього, 8 жовтня Офіс генпрокурора висунув Медведчуку нову підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичній організації у зв'язку з причетністю до незаконного постачання вугілля з окупованої території наприкінці 2014-го - на початку 2015 року. У рамках нової підозри прокуратура просила суд обрати Медведчуку запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави в 1 млрд грн. Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Це рішення оскаржено в апеляційній інстанції.

 

Отже, стосовно Медведчука наразі діє запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за другим епізодом підозр.

 

02.11.2021

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