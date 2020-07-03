Парламент Чорногорії узаконив одностатеві шлюби.

Проте гомосексуалам і лесбіянкам і надалі буде заборонено всиновлювати дітей.

 

 

Чорногорія легалізувала одностатеві цивільні партнерства. Відповідний законопроект ухвалив парламент у Подгориці. За нього проголосували 42 депутати, проти – лише п’ятеро. По це повідомило видання Bild.

 

 Новий ухвалений парламентом країни закон, зрівнює одностатеві пари з гетеросексуальними у багатьох важливих питаннях, передовсім у царині оподаткування і спадкоємництва. Але при цьому новий закон не дозволяє представникам ЛГБТ-сімей адаптовувати й виховувати дітей.

 

У документі зазначено, що одностатеві пари визнаються законними союзами, водночас вони не вважаються сім'ями.

 

Рішення парламент Чорногорії привітали ЛГБТ-активісти, котрі заявили, що тепер представники їхньої спільноти «перестануть жити як громадяни другого сорту». Легалізацію одностатевих цивільних партнерств підтримав президент Чорногорії Міло Джуканович, а прем'єр-міністр Душко Маркович, заявив, що ухвалене парламентом рішення стало «велетенським кроком в правильному напрямку».

 

Водночас чорногорські й міжнародні правозахисники засудили заборону на усиновлення дітей. На їхню думку, це порушує права одностатевих пар.

 

Варто зазначити, що це не перша спроба легалізувати одностатеві союзи в Чорногорії. Попереднього разу узаконити стосунки представників ЛГБТ намагалися в 2019 році, але тоді проти цього виступала правляча коаліція в парламенті.

 

Чорногорці не надто співчутливо ставляться до гомосексуальності, 71% мешканців, згідно зі свіжою соціологією, вважає її хворобою. Ще близько половини респондентів відповіли, що одностатеві стосунки можуть загрожувати суспільству, тож держава не повинна допускати їхньої легалізації. Серед колишніх югославських республік, одностатеві союзи узаконені тільки в Словенії та Хорватії.

03.07.2020

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