«Грузинська мрія» не планує відмовлятися від антиєвропейських законів навіть задля ЄУ.

Йдеться про закони про іноаґентів та про заборону гей-пропаганди.

 

                                 Мамука Мдинарадзе

 

Правляча партія «Грузинська мрія» не відмовиться від закону «Про захист сімейних цінностей та неповнолітніх», навіть якщо це ускладнить інтеграцію до Європейської Унії. Про це заявив виконавчий секретар партії Мамука Мдинарадзе на пресконференції у Тбілісі. Партія, за  словами Мдинарадзе, не відкликатиме і закону «Про прозорість іноземного впливу» (про іноаґентів).

 

«Ми не проміняємо традиційне та гідне майбутнє для наступних поколінь на досягнення меркантильних політичних цілей», – заявив Мдинарадзе, чиї слова цитує інформаційний портал Apsny.ge.

 

Він стверджує, що гей-пропаганда – «це не європейські цінності» і влада Грузії такої Європи «не хоче і не може уявити». «Нам краще запізнитись на два чи три роки (зі вступом до ЄУ – ред.), але ми ніколи, наголошую, ніколи не скасуємо закон проти пропаганди ЛГБТ», – пообіцяв речник партії на брифінгу.

 

Пояснюючи доцільність ухвалення закону про іноаґентів, Мамука Мдинарадзе заявив: «До речі, ті, кого цікавив закон про прозорість. Навіщо вам взагалі потрібний був цей закон зараз, я вам скажу. По-перше, правильно – грузинський закон, а не російський, як ви його все називаєте. А по-друге, дамо спокій російській чи грузинській, вони називають усе національне і грузинське – російським. Багато політиків у Європі теж так роблять, якщо бачать щось традиційне, консервативне. Це такий тренд, коли консервативне та традиційне називають російським. Цей тренд і тут, але вони довели його до крайності. Якби цього закону не існувало і якби ми не мали підтримки нашого народу для встановлення істини, десятки тисяч людей зібралися б на Руставелі в цей самий момент, але й ця енергія зникла. Вони зрозуміли, що за допомогою цього фальшивого протесту неможливо досягти фальшивих результатів. І цей закон, і заборона пропаганди була легітимізована більшістю грузинського народу».

 

Нагадаємо, що третього жовтня голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав закон «Про захист сімейних цінностей та неповнолітніх» після того, як його відмовилася підписувати президентка Саломе Зурабішвілі. Цей закон, серед іншого, забороняє реєстрацію будь-яких відносин, альтернативних подружжю, крім союзу між чоловіком і жінкою, медичні маніпуляції щодо зміни статі, а також усиновлення дітей одностатевими парами. Наступного дня стало відомо, що інститути ЄУ припинили контакти з урядом Грузії.

01.11.2024

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