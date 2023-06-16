У Росії планують лікувати представників ЛГБТ у психлікарнях.

Путін доручив створити інститут психіатрії для вивчення людей з нетрадиційною орієнтацією.

Міхаіл Мурашко

Президент Росії Путін доручив створити на базі федерального центру психіатрії інститут вивчення поведінки представників ЛГБТ-спільноти. Про це повідомив інформаційний портал Meduza з покликом на заяву міністра охорони здоров'я Росії Мурашка.

«Цей напрямок також буде далі взято в обов'язкове наукове опрацювання», – сказав Мурашко під час засідання державної думи РФ, на якому розглядався законопроєкт про заборону в Росії зміни статі. Пізніше документ було одноголосно схвалено депутатами в першому читанні.

Мурашко повідомив про доручення президента, відповідаючи на запитання депутата Анатолія Вассермана. Той запитав: «Оскільки згадане поняття „гендер“ означає уявлення про статеву роль, якою мірою розвивається міністерством охорони здоров'я дослідження з психологічних і, якщо треба, психіатричних методів приведення цих уявлень у відповідність до реальності?»

Спікер держдуми Вячєслав Володін на засіданні заявив, що МОЗ не треба «вигадувати жодних поправок» до законопроєкту, «аргументуючи це турботою про людей». «Турбуватися треба, якщо хочете, заборонивши весь цей блуд», – заявив Володін.

Видання Meduza, покликаючись на представників ЛГБТ-спільноти, зазначає, що «заява Мурашка може свідчити про те, що в Росії хочуть запровадити насильницьку конверсійну терапію – комплекс лженаукових насильницьких психологічних і фізичних практик, за допомогою яких нібито можна "вилікувати" негетеросексуальну орієнтацію. В ООН прирівнюють такі методи до тортур».

Законопроєкт про заборону зміни статі, внесений до держдуми, повністю виключає можливість трансгендерного переходу за допомогою хірургічних операцій. Правозахисники та низка медиків різко критикують законопроєкт. Вони вважають, що це призведе до зростання кількості психічних розладів та суїцидів, а також появи чорного ринку підпільних медичних послуг.