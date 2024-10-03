Спікер парламенту Грузії підписав закон про заборону пропаганди ЛГБТ.

Напередодні документ відмовилася підписати президентка Саломе Зурабішвілі.

Голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав у четвер, третього жовтня, закон «Про сімейні цінності та захист неповнолітніх», який зокрема забороняє пропаганду ЛГБТ. Про це повідомив грузинський інформаційний портал Apsny.ge. Закон набуде чинності після того, як його текст опублікують на сайті «Законодавчого вісника Грузії».

«Сьогодні, відповідно до конституції Грузії, я підписую закон “Про сімейні цінності та захист неповнолітніх”, який не було підписано Саломе Зурабішвілі», – написав Папуашвілі в соціальній мережі.

На розгляд парламенту закон вносила керівна країни партія «Грузинська мрія». У третьому читанні його підтримали 84 депутати, при цьому опозиція не брала участі у голосуванні.

Напередодні президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не стала підписувати цей закон, який було ухвалено парламентом. Проте вона й не наклала на нього вето, що дозволяло спікеру парламенту підписати документ протягом п'яти днів після ухвалення парламентом.

«Символічно, що номінальний лідер безрідної й аморальної опозиції, яка стала президенткою, що відходить, відмовляється підписати закон, який захищає найцінніше для людини – родину та дітей. З цієї відмови добре видно, де стоїть Саломе Зурабішвілі і де стоять безродні опозиціонери, які нею покриваються, у яких навіть не вистачило сміливості відкрито висловити свою думку з приводу цього закону, які ганебно втекли зі зали під час голосування», – написав Папуашвілі.

За його словами, закон, який він підписує, «не відображає поточних, тимчасових, мінливих ідей та ідеологій, а ґрунтується на здоровому глузді, історичному досвіді та багатовікових християнських, грузинських та європейських цінностях». «Я добре розумію, що підписання цього закону викличе критику з боку деяких закордонних партнерів, але грузини ніколи не боялися чужих оцінок, коли наша віра, здоровий глузд і відданість країні зобов'язували нас, і коли ми бачили, що цивілізаційні течії прямували у хибне русло. Це допомогло нам пройти через тисячоліття. Так ми зберегли нашу ідентичність. У той же час ми бачимо за кордоном мільйони людей, настрої яких збігаються з духом цього закону», – заявив спікер грузинського парламенту.

Ухвалений закон забороняє одностатеві шлюби, всиновлення дітей одностатевими парами, трансгендерний перехід. Лікарям забороняється проводити хірургічні операції та інші маніпуляції, які б сприяли трансгендерному переходу. Крім того, забороняється рекламувати та поширювати у навчальних закладах та ЗМІ інформацію, яка спрямована на популяризацію одностатевих відносин. В офіційний шлюб, згідно із законом, можуть вступати лише чоловік та жінка.

Закон було гостро розкритиковано у Європейській Унії. У Брюсселі висловлювали жаль у зв'язку з тим, що закон, «який має важливі наслідки для євроінтеграції, був прийнятий без належних консультацій з громадськістю та ретельного аналізу його відповідності до європейських та міжнародних стандартів». На думку речників Євроунії, цей закон «підриває основні права грузинського народу і може спричинити дискримінацію частини населення країни».