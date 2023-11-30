Верховний суд Росії оголосив «рух ЛГБТ» екстремістським.

Такий вердикт було винесено попри той факт, що такого руху в природі не існує.

Верховний суд РФ у четвер, 30 листопада, задовольнив позов Міністерства юстиції РФ і визнав «міжнародний громадський рух ЛГБТ» екстремістською організацією та заборонив її діяльність у Росії. Про це повідомив інформаційний портал Meduza. Судді Верховного суду Олегу Нефьодову на розгляд позову знадобилося чотири години. «Рішення про заборону вступає в силу негайно», – повідомив він.

Засідання суду проходило в закритому режимі. На процес допустили лише представника Міністерства юстиції РФ. Водночас у доступі до засідань було відмовлено групі журналістів і правозахисників, які навмисно для цього випадку зареєстрували рух під назвою «Международное общественное движение ЛГБТ». Журналістам дозволили бути присутніми лише на оголошенні вироку. Представники Мін’юсту прийшли до суду в медичних масках і відмовилися спілкуватися з пресою.

Позов про визнання ЛГБТ екстремістською організацією на території Росії Міністерство юстиції подало до Верховного суду РФ 17 листопада. Група правозахисних організацій звернулася до Верховного суду з проханням відхилити цей позов, оскільки він порушує низку законів та суперечить Конституції РФ. «Неможливо назвати "громадським рухом" групу людей лише на тій підставі, що вони належать до якоїсь соціальної групи або оскільки їх об'єднують якісь особисті характеристики. Це було б так само абсурдно, як, наприклад, назвати "громадським рухом" усіх пенсіонерів чи людей певного етносу», – пояснювали у листі правозахисники.