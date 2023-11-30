Верховний суд Росії оголосив «рух ЛГБТ» екстремістським.

Такий вердикт було винесено попри той факт, що такого руху в природі не існує.

 

 

Верховний суд РФ у четвер, 30 листопада, задовольнив позов Міністерства юстиції РФ і визнав «міжнародний громадський рух ЛГБТ» екстремістською організацією та заборонив її діяльність у Росії. Про це повідомив інформаційний портал Meduza. Судді Верховного суду Олегу Нефьодову на розгляд позову знадобилося чотири години. «Рішення про заборону вступає в силу негайно», – повідомив він. 

 

Засідання суду проходило в закритому режимі. На процес допустили лише представника Міністерства юстиції РФ. Водночас у доступі до засідань було відмовлено групі журналістів і правозахисників, які навмисно для цього випадку зареєстрували рух під назвою «Международное общественное движение ЛГБТ». Журналістам дозволили бути присутніми лише на оголошенні вироку. Представники Мін’юсту прийшли до суду в медичних масках і відмовилися спілкуватися з пресою.

 

Позов про визнання ЛГБТ екстремістською організацією на території Росії Міністерство юстиції подало до Верховного суду РФ 17 листопада. Група правозахисних організацій звернулася до Верховного суду з проханням відхилити цей позов, оскільки він порушує низку законів та суперечить Конституції РФ. «Неможливо назвати "громадським рухом" групу людей лише на тій підставі, що вони належать до якоїсь соціальної групи або оскільки їх об'єднують якісь особисті характеристики. Це було б так само абсурдно, як, наприклад, назвати "громадським рухом" усіх пенсіонерів чи людей певного етносу», – пояснювали у листі правозахисники.

30.11.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
12 фіналістів Фестивалю-премії «GRA»
Цього року не театри збираються у столиці, а міжнародне журі й глядачі їдуть до Львова, Івано-Франківська, Рівного та Києва на перегляди. 1-2 грудня у Львові йтимуть вистави «TOP GIRLS», «146 ЗІРОК, ВИДИМИХ НЕОЗБРОЄНИМ ОКОМ» і «ВЕРТЕП».
29.11.23 | | Штука
644-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень.
29.11.23 | | Україна
«Захар Беркут» у сценічних образах «курбасівців»
Маріанна Челецька
Сценічна інтерпретація Франкового хрестоматійного прозового твору заслуговує на довіру глядача саме завдяки намаганню режисера не тільки донести до глядача архетип міфу про незламність перед ворогами, а й зберегти дух історії у її авторському осмисленні.
28.11.23 | | Штука
Західний світ боїться
Богдан ПАНКЕВИЧ
Стратегічною метою Імперії зла є зруйнувати західний світ як оплот демократії, свободи і справедливості. Цього західний світ ще ніяк не усвідомить
28.11.23 | | Дискурси
«Садок вишневий коло хати». VI.«Плугатарі з плугами йдуть...»
Андрій Содомора
Третій рядок – картина. Картина, а радше – кадр, бо таки «йдуть»...
27.11.23 | | Дискурси
«Нова жінка» на лоні природи
Тамара Гундорова
Екофеміністичні фантазії Ольги Кобилянської: три її радикально-жіночі гуцульські новели – «Природа», «Битва» і «Некультурна»
27.11.23 | | Минуле
Добре, що є фіни
Юрко ТИМЧУК
Тепер ми знаємо, чому Європу називають цивілізованим світом, а деяким українцям до цивілізації як до неба рачки. Огляд подій тижня в Україні.
27.11.23 | | Україна
Некультурна
Ольга Кобилянська
В переддень ювілею Ольги Кобилянської – першодрук її улюбленої новели в оригінальному правописі, що урельєфнює мелодику тексту
26.11.23 | | Минуле

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.