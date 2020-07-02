Районам нема ради

Децентралізація крокує далі. Парламентський комітет з питань місцевого самоврядування схвалив проєкт постанови про ліквідацію старих районів і утворення нових на своєму засіданні 1 липня. Проєкт постанови збираються винести на голосування в сесійній залі у найближчі дні, аби до виборів вивести децентралізаційну реформу на фінальний рівень.

Кінцівка цього етапу реформи видалася прогнозованою: знову цейтнот. Знову протести і перекриття автомобільних доріг. Водночас, більшість експертів констатує, що інакшого виходу, як пришвидшитися, вже й немає: треба якомога швидше завершити стадію формування нових районів. Хоча можна «побавитися» з тим, аби залишити їх без районних рад на найближчих виборах.

Мені Мена

1 липня під Хотином, що на Буковині, палала спека. Мешканці району, прилеглого до стародавнього міста, вимагали удостоїти їх належною увагою під час зміни адміністративно-територіальної реформи – зберегти для Хотина статус райцентру в новому Дністровському районі.

Протести в Хотині

У цей час парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування завершував розгляд проєкту постанови «Про утворення та ліквідацію районів». Проєкт #3650 передбачав, що центром Дністровського району на Чернівеччині стане селище Кельменці. Що й обурило мешканців міста Хотина, відомого своєю величавою фортецею.

Комітет залишив наостанок дискусії щодо кількох областей, зокрема, Закарпатської та Чернігівської. Щодо Чернігівщини, то сперечалися так само про райцентр – Корюківка або Мена. Папараці видання «Букви» зазнимкував переписку депутата «Слуги народу», котрий скаржився на тиск заступника керівника Офісу Президента Сергія Трофімова, котрий лобіював Корюківку.

Під вечір народний депутат Віталій Безгін, основний комунікатор децентралізаційної реформи у складі фракції «Слуга народу», повідомив, що комітет затвердив проєкт. «Дякую усім причетним за непросту роботу», – привітав він.

Переписка «слуг»

Безгін поінформував, що парламентський комітет скоригував версію, подану Кабміном. «Це не через те, що є якісь конфлікти чи непорозуміння з міністерством. Ми усвідомлювали, що через брак часу певні речі доведеться вирішувати на рівні Верховної Ради, але з залученням фахівців Мінрегіону», – пояснив він.

В остаточній версії Корюківка таки переважила Мену. А статус центру в Дністровському районі отримують Кельменці, не Хотин.

Безгін пояснив у facebook, що Кельменці більше надаються для функції райцентру, бо, власне, лежать посередині. «Експертне моделювання чітко демонструє, що проєктний район з центром в Кельменці покриває майже 100% населення території в 60-кілометровій зоні, в той же час проєктний район з центром в Хотині покриває [у 60-кілометровій зоні] тільки 106 тисяч мешканців зі 158. Додатковий аргумент: якщо розглядати громади суто за критерієм населення, то остаточне населення Хотинської ОТГ становить 18 470 осіб, а Кельменецької – 32 812 осіб», – прокоментував депутат.

Депутат вважає, що рішення комітету є «абсолютно правильним, обґрунтованим та неупередженим». Він вважає, що протести містять «або фактор недокомунікації, або політичний чинник».

Рай… ON чи OFF?

Українські експерти, причетні до проєктування децентралізаційної реформи на самих її початках, вважають проєкт Верховної Ради недосконалим. Передовсім, через надмірне дріботіння при поділі районового устрою: парламент проявив поблажливість для гірських, прикордонних, малозаселених регіонів, дозволивши їм поділитися на більшу кількість районів. Водночас, вони вважають, що часу на зволікання більше не залишилося, і закликають Верховну Раду якнайшвидше проголосувати за постанову.

«Треба голосувати за ці 129 районів хоча б через те, що якщо ми ще почекаємо, то їх буде вже 200, – каже на брифінгу експерт з питань реформування системи місцевого самоврядування Юрій Ганущак. – Нормально, їх мало би бути 100, згідно з методологією».

Ганущак жалкує, що районам не вдалося піти шляхом, котрим ішли об’єднані територіальні громади, – не було районів-піонерів, котрі продемонстрували би позитивний досвід іншим адміністративно-територіальним одиницям. «З громадами ми зробили, фактично, експеримент: ми показали, як виглядає громада, і перестало бути страшно», – пояснює пан Юрій.

Корюківка таки виборола статус райцентру

Експерт зазначає, що «експеримент» із районами доведеться робити уже находу. «Нинішнє рішення є далеким від оптимального, але його потрібно якнайшвидше затвердити. Навіть якщо райони виявляться потенційно слабкими, ми зможемо потім скоригувати таке рішення, назад повернутися, якщо побачимо, що десь воно не відповідає методології і філософії реформи. Якщо ж ми почекаємо ще далі, то в такому разі може здобути остаточну перемогу вірус невігластва і дилетантства, і ми отримаємо вже 490 районів», – зазначає Юрій Ганущак.

Директор з науки та розвитку Інституту громадянського суспільства Анатолій Ткачук визнає: ми проґавили трохи часу для вдалого старту. Скоро будуть місцеві вибори і виборча кампанія політизує дискусію до краю.

«Чому почалася хвиля спротиву? Тому що робота спізнилася на пів року. Якби в вересні, маючи всі ті можливості, влада змогла затвердити райони – це було б спокійно. На той момент іще не почалася виборча кампанія. Сьогодні ж кампанія вже стартувала, і тому будь-які інформаційні приводи, які дозволять бути присутнім на мітингах, на телебаченні – будуть охоче використовуватися. Хвиля спротиву не тому, що хтось захищає місцеве самоврядування, а тому, що хтось на ньому піариться», – висновує він.

Вибори почекають

Україна давно дозріла до зміни районового устрою, зазначає голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко. Понад те, низка державних служб уже самостійно здійснила внутрішні адміністративно-територіальні трансформації, відступивши від прийнятої системи районування.

«Райони слід укрупнити з точки зору зручності і ефективності організації виконавчої влади. У нас давно саме життя примусило органи виконавчої влади піти шляхом укрупнення: в усіх 490 районах уже давним давно немає ні податкових, ні всіх наборів поліції; там вибрали той центр, там – той; там – так межі провели, там – так», – обґрунтовує Коліушко (на фото).

Коліушко пропонує поки що не обирати райрад

Другий аспект, на котрому він наголошує, – Україна мусить змінити районовий устрій, аби захистити місцеве самоврядування в громадах. «Виступають експерти, кажуть: громади – загрожені, ні в якому випадку не треба творити укрупнені райони. Все якраз навпаки! Для того, щоб захистити місцеве самоврядування в громадах, районний рівень треба підняти, віддалити від громад. Якщо у районі сьогодні є одна-дві громади, вони неминуче будуть конфліктувати з районними державними адміністраціями, тому що вони не можуть поділити територію», – пояснює Коліушко.

Експерт пропонує, власне, й рецепт, в який спосіб держава може зберегти прискорення для розвитку громад і уникнути конфліктів на рівні району. Коліушкова ідея – відкласти вибори до районних рад новостворених районів.

«Треба знайти спосіб, як не оголошувати вибори районних рад, – каже Коліушко. – Пізніше вибори, очевидно, будуть потрібні. Але зараз вони точно не потрібні: для них немає повноважень, важко зрозуміти їхні роль і місце… Коли ми вийдемо на нормальний стаціонарний режим, закінчимо ці всі реформи, тоді дійсно виникне доцільність говорити про районні ради».

На думку пана Ігоря, вибори можна було би відкласти, наприклад, на рік. Натомість перехідний період вартує використати для того, щоб остаточно зробити висновок про обсяг повноважень, котрі можна довірити субрегіональному рівневі.

«Сьогодні ми ще не бачимо: що саме можна передавати? Пробували передати медицину – виявилося, що медичну реформу краще робити на обласному рівні. І так – із кожною сферою. Я допускаю, що є логіка в збереженні районних рад. Але на цих виборах їх краще не обирати. Інакше вони будуть зайвими в процесі перерозподілу, який триває між громадами та обласним рівнем», – сказав Коліушко.

Та основне – Ігор Коліушко закликає Верховну Раду якнайшвидше змінити адміністративно-територіальний устрій на рівні району. «Якщо реформа не відбудеться упродовж двох тижнів, не буде затверджена Верховною Радою, то ми, на жаль, політично відкладемо її щонайменше на п'ять років. Ми п'ять років втрачаємо у своєму розвитку в перспективі», – резюмував він.