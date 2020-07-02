США закликали Росію припинити експлуатацію Керченського мосту.

 

Сполучені Штати Америки заявили про те, що продовження використання моста в Керченській протоці Росією є ознакою активної аґресії проти України і причиною для збереження санкцій.

 

Про це йдеться у коментарі посольства США в Україні.

 

 

"Російське несанкціоноване будівництво та продовження використання моста в Керченській протоці, який перешкоджає навігації в протоці, щодня нагадує нам про незаконне захоплення й окупацію Криму Росією. Це ще одна причина збереження сильних санкцій", – ідеться у повідомленні амбасади у twitter.

 

При тім посольство США покликалося на червневу заяву державного секретаря Майка Помпео, котрий заявив, що Росія мусить припинити переслідування громадян, незгідних із окупацією півострова, звільнити незаконно ув'язнених українців і загалом – покинути Крим.

 

30 червня Росія повідомила про запуск вантажних поїздів через Керченський міст.

 

Як заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, Україна проситиме Арбітражний трибунал, який веде велику справу проти РФ щодо порушення Конвенції ООН з морського права, розглянути й питання законності будівництва мосту. "Відкриття залізничного сполучення через Керченський міст – черговий факт порушення Росією міжнародного права та законодавства України", – заявила Джапарова "Укрінформу".

 

Будівництво Керченського мосту завдовжки 19 кілометрів від Таманського півострова Краснодарського краю РФ до Криму, анексованого Росією, почалося в лютому 2016 року. При цім Москва не погоджувала з Києвом обмеження для суден, які заходять в акваторію Азовського моря в українські порти через Керченську протоку.

 

У лютому 2018 року Київ направив в Постійну палату міжнародного третейського суду в Гаазі меморандум про порушення Росією Конвенції ООН з морського права, в якому поскаржився, зокрема, на зведення Керченського мосту, обмеження навігації в протоці та на ту обставину, що міст фактично перекрив доступ великих суден в Азовське море.

 

23 грудня 2019 року окупанти запустили перший рейсовий потяг із Санкт-Петербурга до Севастополя, який іде по "кримському мосту".

 

 

02.07.2020

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