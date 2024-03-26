Суд у Москві заочно заарештував голову СБУ.

Російські судді визнали Василя Малюка причетним до ліквідації певних осіб на території РФ та до атаки на кримський міст.

 

 

Басманний районний суд Москви у вівторок, 26 березня, заочно заарештував на два місяці голову Служби безпеки України Василя Малюка. Про це повідомила газета «Коммерсантъ» з покликом на пресслужбу московських судів. Згідно з повідомленням, Малюка звинувачують у теракті, який спричинив смерть людини (пункт «б» частини 3 статті 205 КК РФ). Він оголошений у федеральний та міждержавний розшук.

 

Приводом для справи проти голови СБУ міг стати вибух вантажівки на Кримському мосту в анексованому Росією Криму в жовтні 2022 року. У серпні 2023 року Малюк розповів подробиці цієї атаки, уточнивши, що над організацією вибуху працював він сам та інші співробітники СБУ. За його словами, коли РФ відновить опори моста та відновить постачання ним, СБУ «знов скаже привіт». «Потенціал для його повного знищення у нас, звичайно ж, є», – запевнив Василь Малюк.

 

За даними джерел видання, у матеріалах справи йдеться, що генерал Малюк «3 березня 2022 року в невстановленому місці на території України організував для організації підриву кримського мосту злочинну групу, в діяльність якої було залучено тринадцять осіб».

 

Окрім того, суд міг взяти до уваги інтерв'ю Малюка, трансльоване в етері українського телемарафону 25 березня. В ньому він зокрема натякнув на причетність СБУ до ліквідацій російського провоєнного блогера Владлена Татарського та колишнього депутата Верховної Ради України зрадника Іллі Ківи, а також підриву автомобіля, в якому їхав російський письменник, пропагандист війни Захар Прілєпін.

26.03.2024

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