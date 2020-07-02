Малярство Турецького дебютувало на Sotheby’s.



Роботу львівського художника Івана Турецького «Фрагменти II (Італійський щоденник)»/ “Fragments II (Italian Diary)” продали за ціною $21 250 на аукціоні Sotheby’s у Нью-Йорку. Про це повідомляє на fb-сторінці видавництво Magenta Art Books.

Фото: facebook.com/magentaartbooks

Торги відбулися 23 червня, картина дебютувала на міжнародному аукціоні в секторі «Світовий кубізм і його продовження» на одному рівні з Пабло Пікассо, Полем Сезаном та Анре Лотом, а її ціна в 7 разів перевищила початкову.

Куратор художника та власник київської галереї Portal 11 (саме в ній початково було куплено цю роботу) Ігор Глоба зауважив, що ніколи не мав сумнівів щодо творчості Івана Турецького. Він назвав художника одним із найяскравіших представників сучасного кубізму, роботи якого збагачують не лише українське, а й світове мистецтво.

«Іван Турецький живе та працює у Львові. Його роботи є в багатьох важливих іноземних колекціях. Я маю велику надію, що відомі світові та українські музеї матимуть у колекціях роботи Турецького, адже він художник високого світового рівня. Ми маємо чим пишатися, і результат аукціону 23 червня є цьому свідченням», – сказав Глоба.

Фрагмент картини "Лабіринт". Фото: portal11.com.ua

2020 року галерея Portal 11 планує виставки Івана Турецького в Україні та Люксембурзі, проте інших своїх планів наразі не анонсує.

2019 року в колаборації галереї Portal 11 та київського видавництва інноваційного формату «Magenta Art Books” побачив світ перший повний, до цього часу, альбом абстрактного живопису Івана Турецького «Колір, як лабіринт». У ньому художник уперше розкриває теми своїх робіт і говорить про важливість кольору, світла й музики у своєму живописі.

«Для нас було великою честю і задоволенням працювати над альбомом Івана Турецького «Колір, як лабіринт». Ми з колегою Юлією Іванець доклали всіх зусиль, щоб альбом вийшов за стандартами світових мистецьких каталогів як за виглядом, так і за наповненням. Книга вийшла англійською та українською мовами, та вже за цей короткий час встигла побувати на найпрестижніших міжнародних ярмарках світового мистецтва», – розповіла Олена Грабб, директорка видавництва.