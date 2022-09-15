Аукціон з продажу радянського літака-пам'ятника у Тернополі відбудеться в жовтні.

У жовтні в Тернополі відбудеться аукціон з продажу демонтованого радянського літака “МіГ-17”, який раніше був пам'ятником на масиві Східний. За всі кошти з його продажу придбають дрони для тернопільських військових, які перебувають зараз на передовій. Стартова ціна 245 376 грн.

«Цього року був демонтований старий радянський літак. Ми оголосили аукціон, щоб з продажу цього літака придбати такі необхідні для фронту дрони. Передамо ці дрони у військові підрозділи, де воюють наші тернополяни. Сьогодні я хочу звернутися до представників бізнесу. Закликаю вас взяти участь в аукціоні і придбати пам’ятник у вигляді літака», – повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

На електронному майданчику «Prozorro» 14 вересня вже оголосили аукціон про продаж корпусу літака. Але через те, що придбати пам’ятник зголосився лише один учасник аукціону, а за вимогами таких учасників має бути як мінімум двоє, аукціон перенесли на жовтень.

"Можливо, не всі підприємці знають про цей аукціон. Тому я знову звертаюся до представників бізнесу. Візьміть участь в аукціоні. Усі кошти з продажу корпусу літака направимо на закупівлю дронів для наших захисників з Тернополя", – відзначив Сергій Надал.

Долучитися до участі в торгах онлайн можна на платформі Ubiz.