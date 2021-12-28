Компанія з австрійськими інвестиціями купила ділянку у львівській промзоні «Сигнівка».

Земельну ділянку площею 2,7 га у промзоні «Сигнівка» у Львові на електронних торгах у Prozorro.Sale придбала компанія з австрійськими інвестиціями «Хірш Пороцелль». Бюджет міста поповниться на 17,3 мільйона гривень.

Шосту за рахунком комунальну ділянку у промисловій зоні «Сигнівка» продали на електронному аукціоні з другої спроби: першого разу наприкінці жовтня на аукціон зі стартовою ціною у понад 17,2 мільйона гривень подався один учасник, тому його відмінили.

На другий аукціон зголосився той самий учасник – ТОВ «Хірш Пороцелль», втім тепер його таки визнали переможцем. Зараз фірма запропонувала за ділянку 17,3 мільйона гривень, хоча першого разу – 18 мільйонів. Найближчим часом міське управління земельних ресурсів має укласти з компанією договір купівлі-продажу.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Хірш Пороцелль» – фірма, що з 2017 року на Закарпатті займається виробництвом пластмас. Також філія підприємства працює у Черкасах. Її засновником є австрійська компанія «Хірш Пороцелль ГМБХ».

Додамо, у промзоні «Сигнівка» повторно готується до продажу комунальна ділянка площею більш як 15 га. Її стартова ціна – 87,4 мільона гривень. Акціон має відбутися 12 січня.

Одну з перших ділянок у промзоні «Сигнівка» Львівська міська рада вирішила продати наприкінці 2018 року. Тоді йшлося про 15 га землі під промислове виробництво. Ділянку продали за 85,5 мільйона гривень. Торік у цій промзоні місто продало 4 ділянки на майже 170 мільйони гривень.

На території промзони «Сигнівка» уже будують величезний індустріальний парк «Спарроу Парк Львів», першу чергу якого планують відкрити у 2022 році.

Фото city-adm.lviv.ua, facebook.com/lvivmistobud