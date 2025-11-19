Картину Клімта продали за рекордні $236,4 млн.

«Портрет Елізабет Ледерер» придбав невідомий учасник торгів, який зв’язувався з аукціоном Sotheby's телефонічно.

У ніч на середу, 19 листопада, на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку відбувся сенсаційний продаж. Пізня робота австрійського художника Ґустава Клімта «Портрет Елізабет Ледерер», попередньо оцінений в 150 мільйонів доларів, був проданий за рекордні 236,4 млн. доларів. Про це повідомив телеканал ORF з покликом на інформацію аукціонного дому Sotheby's.

«Портрет Елізабет Ледерер» – зображення доньки багатого покровителя Клімта, австрійського промисловця Авґуста Ледерера. Дівчина в білій сукні з елементами одягу в стилі імператорського Китаю зображено на тлі блакитного гобелену з азійськими мотивами. Роботу створено у 1914-1916 роках, за два роки до смерті Клімта. Під час Другої світової війни нацисти конфіскували картину, потім її повернули родині Ледерерів. Останніми роками полотно входило до колекції спадкоємця американського бренду Estée Lauder Леонарда Алана Лаудера (Leonard Alan Lauder). Він помер у червні 2025 року.

Відтак «Портрет Елізабет Ледерер» стала найдорожчою картиною Клімта, яка була коли-небудь продана. Самі торги проходили доволі захопливо й тривали відносно довго. За картину протягом 20 хвилин змагалися шестеро учасників торгів. Особа покупця не розкривається. Він зв’язувався з аукціоном Sotheby's телефонічно.

У Sotheby's картину назвали «найдорожчим твором сучасного мистецтва» в історії. Портрет також став другим за ціною, який коли-небудь продавався з аукціону. Рекорд залишається за «Спасителем світу» Леонардо да Вінчі – у 2017 році картину купили за 450 млн доларів.

Щоправда, дорожче за Клімта були продані ще дві картини: «Обмін» Віллема де Кунінга за 300 млн доларів у 2015 році та «Гравці в карти» Поля Сезанна за 250 млн доларів у 2012 році. Але це були приватні оборудки, а не відкриті аукціони.

Історики мистецтва пояснюють ціну шедевра Клімта тим, що це портрет на повен зріст, створений у період розквіту творчості майстра. Майже всі аналогічні роботи перебувають в колекціях великих музеїв. Попередній аукціонний рекорд Клімта раніше встановила картина «Дама з віялом». На аукціоні Sotheby's у Лондоні у 2023 році її придбали за 85,3 млн фунтів – еквівалент 108,4 мільйона доларів США.