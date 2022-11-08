Тернопільський літак-пам'ятник продали за 300 тис. грн.

Мерія Тернополя продала за 300 тис. грн демонтований корпус радянського літака МіГ-17. Раніше він був встановлений при вході в Парк національного відродження, але у квітні цього року в рамках декомунізації його демонтували. Літак викупила фірма тернопільського забудовника Ігоря Гуди «Креатор Буд». Гроші мерія пообіцяла витратити на купівлю дронів для потреб Збройних Сил України.

Як йдеться на сторінці аукціону в Prozorro.Продажі, торги відбулися ввечері у понеділок, 7 листопада. На аукціон зареєструвався лише один учасник – приватне підприємство «Креатор Буд». Фірма запропонувала за літак 300 тис. грн, що на 55 тис. грн більше за стартову ціну.

Додамо, що у вересні корпус літака вже намагалися продати за 245 тис. грн. Втім, тоді аукціон не відбувся.

