Галицькі хроніки COVID-19: 2 липня.

 

Станом на 09:00, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 10 177 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 231 новий інфікований: 51 – в Івано-Франківській області, 28 (із 690 проведених ПЛР-досліджень) – у Тернопільській і 152 (із 1162 проведених ПЛР-тестів) – у Львівській.

 


За даними ЦГЗ України, протягом минулої доби померла одна людина з COVID-19 на Івано-Франківщині. Летальність коронавірусної хвороби серед галичан 2,7%.

 


За весь час пандемії коронавірусу у трьох галицьких областях одужала 3141‬‬‬‬ людина. Протягом минулої доби – 83 особи: 17 людей на Тернопіллі, 56 – на Львівщині та 10 – на Івано-Франківщині.

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

2 липня (09:00): 1958 випадків, 28 нових

м. Тернопіль – 4 особи

Тернопільський район – 5 осіб

Лановецький район – 4 особи

Збаразький район – 7 осіб

Зборівський район – 1 особа

Козівський район – 1 особа

Монастириський район – 4 особи

Чортківський район – 1 особа

Шумський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

2 липня (09:00): 5730 випадків, 152 нові

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

2 липня (09:00): 2489 випадків, 51 новий

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, ЦГЗ України станом на 09:00 2 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

02.07.2020

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