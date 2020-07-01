Галицькі хроніки COVID-19: 1 липня.

Станом на 09:00, за даними місцевих лабораторних центрів, у трьох галицьких областях загалом виявили 9 946 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 197 нових інфікованих: 43 – в Івано-Франківській області, 11 (зі 112 проведених ПЛР-досліджень) – у Тернопільській і 143 (із 1637 проведених ПЛР-тестів) – у Львівській.
За даними ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України", протягом минулої доби померла одна людина з COVID-19 на Тернопільщині. Летальність коронавірусної хвороби в Галичині й далі тримається на рівні 2,8%.
За весь час пандемії коронавірусу у трьох галицьких областях одужало 3 058 людей. Протягом минулої доби – 73 особи: 20 людей на Тернопіллі (за інформацією ДУ "Тернопільський ОЛЦ" – 19) та 53 – на Львівщині.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 липня (09:00): 1930 випадків, 11 нових
м. Тернопіль – 7 осіб
Тернопільський район – 1 особа
Лановецький район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 липня (09:00): 5578 випадків, 143 нові
Львів – 69 осіб;
Яворівський район – 20 осіб;
Городоцький район – 17 осіб;
Пустомитівський район – 13 осіб;
Сокальський район – 7 осіб;
Жовківський район – 4 особи;
Самбірський район – 3 особи;
Жидачівський район – 2 особи;
К-Бузький район – 2 особи;
Мостиський район – 2 особи;
Турківський район – 2 особи;
Дрогобицький район – 1 особа;
Миколаївський район – 1 особа;
Радехівський район – 1 особа;
В Буському районі вчора у звіті СЕС було помилково вказано на один випадок більше.
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 липня (09:00): 2 438 випадків, 43 нові
Івано-Франківськ – 11 осіб
Тисменицький район – 3 особи
Снятинський район – 3 особи
Косівський район – 1 особа
Калуський район – 2 особи
Долинський район – 2 особи
Тлумацький район – 5 осіб
Галицький район – 1 особа
Богородчанський район – 4 особи
Городенківський район – 3 особи
Верховинський район – 8 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, ЦГЗ України станом на 09:00 1 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.01.07.2020