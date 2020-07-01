Галицькі хроніки COVID-19: 1 липня.

 

Станом на 09:00, за даними місцевих лабораторних центрів, у трьох галицьких областях загалом виявили 9 946 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 197 нових інфікованих: 43 – в Івано-Франківській області, 11 (зі 112 проведених ПЛР-досліджень) – у Тернопільській і 143 (із 1637 проведених ПЛР-тестів) – у Львівській. 

 

 

За даними ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України", протягом минулої доби померла одна людина з COVID-19 на Тернопільщині. Летальність коронавірусної хвороби в Галичині й далі тримається на рівні 2,8%.

 

 

За весь час пандемії коронавірусу у трьох галицьких областях одужало 3 058‬‬‬‬ людей. Протягом минулої доби – 73 особи: 20 людей на Тернопіллі (за інформацією ДУ "Тернопільський ОЛЦ" – 19) та 53 – на Львівщині.

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

1 липня (09:00): 1930 випадків, 11 нових

м. Тернопіль – 7 осіб

Тернопільський район – 1 особа

Лановецький район – 3 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

1 липня (09:00): 5578 випадків, 143 нові

Львів – 69 осіб;

Яворівський район – 20 осіб;

Городоцький район – 17 осіб;

Пустомитівський район – 13 осіб;

Сокальський район – 7 осіб;

Жовківський район – 4 особи;

Самбірський район – 3 особи;

Жидачівський район – 2 особи;

К-Бузький район – 2 особи;

Мостиський район – 2 особи;

Турківський район – 2 особи;

Дрогобицький район – 1 особа;

Миколаївський  район – 1 особа;

Радехівський район – 1 особа;

В Буському районі вчора у звіті СЕС було помилково вказано на один випадок більше.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

1 липня (09:00): 2 438 випадків, 43 нові

Івано-Франківськ – 11 осіб

Тисменицький район – 3 особи

Снятинський район – 3 особи

Косівський район – 1 особа

Калуський район – 2 особи

Долинський район – 2 особи

Тлумацький район – 5 осіб

Галицький район – 1 особа

Богородчанський район – 4 особи

Городенківський район – 3 особи

Верховинський район – 8 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, ЦГЗ України станом на 09:00 1 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

01.07.2020

До теми

Навіщо потрібна філософія?
Матіас Варкус
Той, хто думає, що філософія не знаходить свого застосування на практиці, помиляється. Вона може суттєво вплинути на наші будні. Це доводить нещодавнє рішення американського Верховного суду.
29.06.20 | | Наука
Коронавірус: що відомо про суперпоширення
Крісті Ашванден
Принцип Парето у ковід-версії: 20% носіїв вірусу зумовлюють 80% випадків зараження. Як цьому запобігти?
28.06.20 | | Наука
Відчуття гри
Дмитро Єльніков
Складно не те щоби усвідомити, але навіть згадати про усвідомлення, коли чиясь глупота й наполегливість агресивно втручаються у твій життєвий простір… 
28.06.20 | | Дискурси
Амазонія: новий рекорд вирубування лісу
Пандемія коронавірусу сприяє незаконній вирубці лісів у Південній Америці.
27.06.20 | | Наука
Будуть повені, буде торнадо
Богдан ПРОЦЬ
Смішно слухати, що це можна вирішити «раз і назавжди». Тим більше, в нашій слабкій державі, при такому слабкому менеджменті.
26.06.20 | | Галичина
Путінська історична наука
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Скандалом завершилася спроба Путіна погратися в історика. Його стаття про Другу світову викликала лише обурення як в історичних колах, так і в політикумі західних країн.
26.06.20 | | У світі
Елена Панкратова і Кундрі
Аделіна Єфіменко
Байройт – це така творча майстерня з аурою неймовірної музичної краси і щирого служіння своєму покликанню, де робота ніколи не зупиняється.
26.06.20 | | Штука
Welcome Wladimir?
Юрій Андрухович
Ленінопад у нас не завершився й донині, навіть якщо не враховувати т. зв. окуповані території. Це недовиконане домашнє завдання ще неодноразово вилізе боком усій країні.
26.06.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.