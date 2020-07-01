Галицькі хроніки COVID-19: 1 липня.

Станом на 09:00, за даними місцевих лабораторних центрів, у трьох галицьких областях загалом виявили 9 946 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 197 нових інфікованих: 43 – в Івано-Франківській області, 11 (зі 112 проведених ПЛР-досліджень) – у Тернопільській і 143 (із 1637 проведених ПЛР-тестів) – у Львівській.

За даними ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України", протягом минулої доби померла одна людина з COVID-19 на Тернопільщині. Летальність коронавірусної хвороби в Галичині й далі тримається на рівні 2,8%.

За весь час пандемії коронавірусу у трьох галицьких областях одужало 3 058‬‬‬‬ людей. Протягом минулої доби – 73 особи: 20 людей на Тернопіллі (за інформацією ДУ "Тернопільський ОЛЦ" – 19) та 53 – на Львівщині.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

1 липня (09:00): 1930 випадків, 11 нових

м. Тернопіль – 7 осіб

Тернопільський район – 1 особа

Лановецький район – 3 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

1 липня (09:00): 5578 випадків, 143 нові

Львів – 69 осіб;

Яворівський район – 20 осіб;

Городоцький район – 17 осіб;

Пустомитівський район – 13 осіб;

Сокальський район – 7 осіб;

Жовківський район – 4 особи;

Самбірський район – 3 особи;

Жидачівський район – 2 особи;

К-Бузький район – 2 особи;

Мостиський район – 2 особи;

Турківський район – 2 особи;

Дрогобицький район – 1 особа;

Миколаївський район – 1 особа;

Радехівський район – 1 особа;

В Буському районі вчора у звіті СЕС було помилково вказано на один випадок більше.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

1 липня (09:00): 2 438 випадків, 43 нові

Івано-Франківськ – 11 осіб

Тисменицький район – 3 особи

Снятинський район – 3 особи

Косівський район – 1 особа

Калуський район – 2 особи

Долинський район – 2 особи

Тлумацький район – 5 осіб

Галицький район – 1 особа

Богородчанський район – 4 особи

Городенківський район – 3 особи

Верховинський район – 8 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, ЦГЗ України станом на 09:00 1 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.