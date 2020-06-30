На Львівщині кількість шпиталізованих із COVID-19 наближається до тисячі.


У стаціонарах Львівської області на сьогодні перебувають 983 хворих із підтвердженим діагнозом COVID-19 або з підозрою на коронавірусну інфекцію. У реанімаційних відділеннях – 69 осіб, 22 пацієнтів – на апаратах штучної вентиляції легень. Про це повідомили у ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України».

 

Фото: pravda.com.ua

 

Протягом останнього тижня на Львівщині кількість пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні, зросла на 177 осіб (23 червня таких було 806), при цьому кількість хворих у реанімаційних відділеннях зросла на сім осіб, а на штучній вентиляції легень нині на 5 осіб більше.

 

Як повідомили в ЛОДА, найбільше хворих з коронавірусною інфекцією та з підозрою на COVID-19 – у стаціонарі Львівської обласної інфекційної лікарні – 189.

 

За минулу добу до приймального відділення Львівської обласної інфекційної лікарні звернулося 39 осіб, із них у 36 відібрали зразки матеріалу для ПЛР-дослідження на CoVid-19 та скерували на домашню самоізоляцію до отримання результатів і спостереження сімейного лікаря. Ще трьох шпиталізували з підозрою на CоVіd-19. Госпіталізовані пацієнти – зі Львова та Новояворівська, – розповів заступник директора з медичної частини, лікар-інфекціоніст Львівської обласної інфекційної лікарні Ігор Берник.

 

Зі 189 хворих цієї лікарні у 129 пацієнтів підтверджено діагноз Covid-19, серед хворих 19 – це медичні працівники. Три чверті пацієнтів – віком 50 років і старші; чверть – від 18 до 50 років.

 

Стан хворих у відділеннях здебільшого тяжкий. У відділенні інтенсивної терапії – дев’ятеро хворих, на апаратах ШВЛ – троє пацієнтів у дуже тяжкому стані, з ускладненнями основного захворювання й супутніми хворобами, – додав Ігор Берник.

 

 

Окрім Львівської обласної інфекційної лікарні, по 162 пацієнти з коронавірусною інфекцією або підозрою на неї перебувають у госпіталі ветеранів війни та репресованих і в Центрі легеневого здоров'я, по 90 осіб – у 8-й міській клінічній лікарні та в 1-й міській клінічній лікарні, 73 – у Стрийській міській лікарні, 62 – у Кам'янка- Бузькій лікарні, 29 – у Стебницькій міській лікарні, у Сокальській ЦРЛ – 27 осіб, Рудківській лікарні – 25 осіб. У Новояворівську – 17, першому пологовому м. Львів – троє, Львівській лікарні швидкої медичної допомоги – 54.

 

Як поінформували в Центрі громадського здоров’я України, на 30 червня з виділених 23 419 ліжок для хворих на коронавірусну інфекцію в закладах охорони здоров’я першої хвилі Україні зайнято 4 147 (17,7%). На Львівщині цей показник становить 44,4%. Загалом в Україні на сьогодні на стаціонарному лікуванні перебуває 4 724 людини із підтвердженим діагнозом СOVID-19, із них 92 особи – на ШВЛ.

30.06.2020

До теми

Навіщо потрібна філософія?
Матіас Варкус
Той, хто думає, що філософія не знаходить свого застосування на практиці, помиляється. Вона може суттєво вплинути на наші будні. Це доводить нещодавнє рішення американського Верховного суду.
29.06.20 | | Наука
Відчуття гри
Дмитро Єльніков
Складно не те щоби усвідомити, але навіть згадати про усвідомлення, коли чиясь глупота й наполегливість агресивно втручаються у твій життєвий простір… 
28.06.20 | | Дискурси
Письмо
Василь МАХНО
вантажити чужі абетки й мови і розтирати в пучках пальців слово втомитися – й спертись об стіну чужого міста і чужих стосунків
27.06.20 | | Дискурси
Амазонія: новий рекорд вирубування лісу
Пандемія коронавірусу сприяє незаконній вирубці лісів у Південній Америці.
27.06.20 | | Наука
Будуть повені, буде торнадо
Богдан ПРОЦЬ
Смішно слухати, що це можна вирішити «раз і назавжди». Тим більше, в нашій слабкій державі, при такому слабкому менеджменті.
26.06.20 | | Галичина
Путінська історична наука
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Скандалом завершилася спроба Путіна погратися в історика. Його стаття про Другу світову викликала лише обурення як в історичних колах, так і в політикумі західних країн.
26.06.20 | | У світі
Елена Панкратова і Кундрі
Аделіна Єфіменко
Байройт – це така творча майстерня з аурою неймовірної музичної краси і щирого служіння своєму покликанню, де робота ніколи не зупиняється.
26.06.20 | | Штука
Ніколи не обнімаю дерев
Тарас Прохасько
Дивлюся на дерева, корчі, хабази і розумію, яка та Галичина красна. Як мій дикий виноград, що досяг поверха і  робить мене щасливим. Дає мені батьківщину
25.06.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.