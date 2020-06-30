На Львівщині кількість шпиталізованих із COVID-19 наближається до тисячі.



У стаціонарах Львівської області на сьогодні перебувають 983 хворих із підтвердженим діагнозом COVID-19 або з підозрою на коронавірусну інфекцію. У реанімаційних відділеннях – 69 осіб, 22 пацієнтів – на апаратах штучної вентиляції легень. Про це повідомили у ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України».

Фото: pravda.com.ua

Протягом останнього тижня на Львівщині кількість пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні, зросла на 177 осіб (23 червня таких було 806), при цьому кількість хворих у реанімаційних відділеннях зросла на сім осіб, а на штучній вентиляції легень нині на 5 осіб більше.

Як повідомили в ЛОДА, найбільше хворих з коронавірусною інфекцією та з підозрою на COVID-19 – у стаціонарі Львівської обласної інфекційної лікарні – 189.

За минулу добу до приймального відділення Львівської обласної інфекційної лікарні звернулося 39 осіб, із них у 36 відібрали зразки матеріалу для ПЛР-дослідження на CoVid-19 та скерували на домашню самоізоляцію до отримання результатів і спостереження сімейного лікаря. Ще трьох шпиталізували з підозрою на CоVіd-19. Госпіталізовані пацієнти – зі Львова та Новояворівська, – розповів заступник директора з медичної частини, лікар-інфекціоніст Львівської обласної інфекційної лікарні Ігор Берник.

Зі 189 хворих цієї лікарні у 129 пацієнтів підтверджено діагноз Covid-19, серед хворих 19 – це медичні працівники. Три чверті пацієнтів – віком 50 років і старші; чверть – від 18 до 50 років.

Стан хворих у відділеннях здебільшого тяжкий. У відділенні інтенсивної терапії – дев’ятеро хворих, на апаратах ШВЛ – троє пацієнтів у дуже тяжкому стані, з ускладненнями основного захворювання й супутніми хворобами, – додав Ігор Берник.

Окрім Львівської обласної інфекційної лікарні, по 162 пацієнти з коронавірусною інфекцією або підозрою на неї перебувають у госпіталі ветеранів війни та репресованих і в Центрі легеневого здоров'я, по 90 осіб – у 8-й міській клінічній лікарні та в 1-й міській клінічній лікарні, 73 – у Стрийській міській лікарні, 62 – у Кам'янка- Бузькій лікарні, 29 – у Стебницькій міській лікарні, у Сокальській ЦРЛ – 27 осіб, Рудківській лікарні – 25 осіб. У Новояворівську – 17, першому пологовому м. Львів – троє, Львівській лікарні швидкої медичної допомоги – 54.

Як поінформували в Центрі громадського здоров’я України, на 30 червня з виділених 23 419 ліжок для хворих на коронавірусну інфекцію в закладах охорони здоров’я першої хвилі Україні зайнято 4 147 (17,7%). На Львівщині цей показник становить 44,4%. Загалом в Україні на сьогодні на стаціонарному лікуванні перебуває 4 724 людини із підтвердженим діагнозом СOVID-19, із них 92 особи – на ШВЛ.