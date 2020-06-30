Олександр Турчинов очолив штаб "Європейської солідарності".

Колишній секретар Ради національної безпеки та оборони, співзасновник партії "Народний фронт" приєднався до команди Петра Порошенка і очолив виборчий штаб партії "Європейська солідарність".

Про це Турчинов оголосив на своїй сторінці у Facebook. Політик повідомив, що до такого кроку його підштовхнула криза в державі.

"Час, коли я не працюю в парламенті або на державних посадах, я завжди використовую, щоб займатися наукою, писати книжки, досліджувати біблійні тексти, проповідувати в церкві, жити спокійним і цікавим життям. Я намагаюся уникати публічності, яка вносить дискомфорт у життя нормальної людини. Але мені боляче спостерігати, як країна, яка ще з минулого року була штучно загнана в кризову парадигму, неухильно наближається до соціально-економічної катастрофи", – сказав колишній секретар РНБО.

Турчинов заявив, що йому боляче спостерігати, як національна безпека і оборона "знову стають далеко не першим пріоритетом держави". Він також розкритикував політичні переслідування опозиції.

"П’ята колона Кремля підняла голову, нахабно посилюючи свій вплив на стратегічні інформаційні ресурси, внутрішню та зовнішню політику держави. Дилетантизм та популізм, як ракова пухлина, руйнують управлінську вертикаль, ведуть до хаосу та дестабілізації. Тому сьогодні, як ніколи, необхідне єднання і консолідація всіх відповідальних патріотичних сил, всіх, хто здатен професійно діяти в екстремальних умовах багатовекторної кризи", – заявив екссекретар РНБО.

"Мене не цікавить депутатський мандат чи державні посади, але щоб допомогти об’єднавчому процесу та підготувати якісні кадри ефективних управлінців, я прийняв пропозицію очолити штаб, який створює провідна українська опозиційна політична сила “Європейська солідарність”. Прийшов час забувати старі конфлікти і чвари та єднатися, щоб, подолавши всі кризи і негаразди, забезпечити розвиток України як могутньої демократичної європейської держави", – підсумував він.