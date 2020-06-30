Олександр Турчинов очолив штаб "Європейської солідарності".

 

Колишній секретар Ради національної безпеки та оборони, співзасновник партії "Народний фронт" приєднався до команди Петра Порошенка і очолив виборчий штаб партії "Європейська солідарність".

 

Про це Турчинов оголосив на своїй сторінці у Facebook. Політик повідомив, що до такого кроку його підштовхнула криза в державі. 

 

 

"Час, коли я не працюю в парламенті або на державних посадах, я завжди використовую, щоб займатися наукою, писати книжки, досліджувати біблійні тексти, проповідувати в церкві, жити спокійним і цікавим життям. Я намагаюся уникати публічності, яка вносить дискомфорт у життя нормальної людини. Але мені боляче спостерігати, як країна, яка ще з минулого року була штучно загнана в кризову парадигму, неухильно наближається до соціально-економічної катастрофи", – сказав колишній секретар РНБО.

 

Турчинов заявив, що йому боляче спостерігати, як національна безпека і оборона "знову стають далеко не першим пріоритетом держави". Він також розкритикував політичні переслідування опозиції.

 

"П’ята колона Кремля підняла голову, нахабно посилюючи свій вплив на стратегічні інформаційні ресурси, внутрішню та зовнішню політику держави. Дилетантизм та популізм, як ракова пухлина, руйнують управлінську вертикаль, ведуть до хаосу та дестабілізації. Тому сьогодні, як ніколи, необхідне єднання і консолідація всіх відповідальних патріотичних сил, всіх, хто здатен професійно діяти в екстремальних умовах багатовекторної кризи", – заявив екссекретар РНБО.

 

"Мене не цікавить депутатський мандат чи державні посади, але щоб допомогти об’єднавчому процесу та підготувати якісні кадри ефективних управлінців, я прийняв пропозицію очолити штаб, який створює провідна українська опозиційна політична сила “Європейська солідарність”. Прийшов час забувати старі конфлікти і чвари та єднатися, щоб, подолавши всі кризи і негаразди, забезпечити розвиток України як могутньої демократичної європейської держави", – підсумував він.

 

30.06.2020

До теми

Навіщо потрібна філософія?
Матіас Варкус
Той, хто думає, що філософія не знаходить свого застосування на практиці, помиляється. Вона може суттєво вплинути на наші будні. Це доводить нещодавнє рішення американського Верховного суду.
29.06.20 | | Наука
Відчуття гри
Дмитро Єльніков
Складно не те щоби усвідомити, але навіть згадати про усвідомлення, коли чиясь глупота й наполегливість агресивно втручаються у твій життєвий простір… 
28.06.20 | | Дискурси
Письмо
Василь МАХНО
вантажити чужі абетки й мови і розтирати в пучках пальців слово втомитися – й спертись об стіну чужого міста і чужих стосунків
27.06.20 | | Дискурси
Амазонія: новий рекорд вирубування лісу
Пандемія коронавірусу сприяє незаконній вирубці лісів у Південній Америці.
27.06.20 | | Наука
Будуть повені, буде торнадо
Богдан ПРОЦЬ
Смішно слухати, що це можна вирішити «раз і назавжди». Тим більше, в нашій слабкій державі, при такому слабкому менеджменті.
26.06.20 | | Галичина
Путінська історична наука
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Скандалом завершилася спроба Путіна погратися в історика. Його стаття про Другу світову викликала лише обурення як в історичних колах, так і в політикумі західних країн.
26.06.20 | | У світі
Елена Панкратова і Кундрі
Аделіна Єфіменко
Байройт – це така творча майстерня з аурою неймовірної музичної краси і щирого служіння своєму покликанню, де робота ніколи не зупиняється.
26.06.20 | | Штука
Ніколи не обнімаю дерев
Тарас Прохасько
Дивлюся на дерева, корчі, хабази і розумію, яка та Галичина красна. Як мій дикий виноград, що досяг поверха і  робить мене щасливим. Дає мені батьківщину
25.06.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.